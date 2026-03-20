طريقة عمل سلطة الرنجة بخطوات سهلة لمائدة عيد الفطر

تعد سلطة الرنجة من الأطباق الأساسية على مائدة عيد الفطر في مصر، حيث يفضلها الكثيرون لمذاقها المميز وسهولة تحضيرها في المنزل.



طريقة عمل سلطة الرنجة بالخطوات:

يتم شوي الرنجة على النار أو إدخالها الفرن لعدة دقائق لتسهيل تقشيرها.

تترك حتى تبرد قليلا، ثم يتم إزالة الجلد والعظام بعناية.

تقطع الرنجة إلى قطع صغيرة مناسبة للتقديم.

يفرم البصل والطماطم والفلفل إلى قطع صغيرة.

توضع الرنجة مع الخضروات في وعاء عميق ويتم خلطها جيدا.

يضاف عصير الليمون مع القليل من الزيت والخل حسب الرغبة.

تتبل بالكمون والفلفل الأسود، ويمكن إضافة بقدونس مفروم لإعطاء نكهة مميزة.

تقلب المكونات جيدا وتترك لبضع دقائق حتى تتجانس النكهات.

تقدم سلطة الرنجة باردة إلى جانب الخبز والخضروات الطازجة.

وينصح بعدم الإفراط في تناولها بسبب ارتفاع نسبة الأملاح بها، مع الحرص على شرب الماء بكميات كافية.