الأردن يدين حادثة جسر الملك حسين ويحذّر: مصالح المملكة ومساعدات غزة في خطر
إبراهيم فايق يتغنى بالزمالك: الاستمرارية مفتاح النجاح مع تجربة جون إدوارد
الدرديري: رجوع الزمالك لمكانه الطبيعي في صدارة الدوري
إسرائيل في صدمة.. طائرة حوثية مسيرة تضرب فندقا بـ إيلات
الأقصر تستقبل ملك وملكة إسبانيا بترحاب رسمي وزيارة فريدة لمعبد الدير البحري
الرئيس الكازاخي يلتقي المفتي ووكيل الأزهر ووزير الأوقاف في ختام قمة زعماء الأديان بـ أستانا
مدبولي: ملتزمون بدعم وتطوير العلاقات مع مدريد.. ونشيد بالموقف الإسباني القوي تجاه القضية الفلسطينية
عبدالله السعيد يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والإسماعيلي
مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم
تعادل 3 ونصف مليون جنيه.. خبير أثري يكشف ماجأة عن أزمة سرقة أسورة الملك بسوسنس الأول
نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 18 سبتمبر 2025
فصل تاريخي جديد.. الكشف عن شواهد أثرية تؤكد وجود ميناء قديم مغمور بالمياه في الإسكندرية
اقتصاد

آي صاغة: الذهب يواصل الصعود بدعم من ضعف الدولار وخفض الفائدة الأمريكية

سعر الذهب
سعر الذهب
ولاء عبد الكريم

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وتلميحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي باستمرار موجة التيسير النقدي، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب بالسوق المحلية ارتفعت بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بختام الأمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 4940 جنيهًا، وعلى الصعيد العالمي، صعدت الأوقية بنحو 9 دولارات لتسجل 3669 دولارًا.

وأضاف إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5646 جنيهًا، بينما سجل عيار 18 نحو 4234 جنيهًا، وعيار 14 مستوى 3294 جنيهًا، في حين استقر الجنيه الذهب عند 39520 جنيهًا.

ولفت التقرير إلى أن أسعار الذهب كانت قد تراجعت أمس الأربعاء بنحو 30 جنيهًا، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4950 جنيهًا، ولامس 4970 جنيهًا، قبل أن يختتم اليوم عند 4920 جنيهًا.

 أما الأوقية العالمية فقد هبطت بنحو 30 دولارًا، إذ بدأت التعاملات عند 3690 دولارًا، ووصلت إلى 3707 دولارات، ثم أغلقت عند 3660 دولارًا.


أسباب الارتفاع اليوم


ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدفوعة بعدة عوامل مترابطة، يأتي في مقدمتها، ضعف الدولار الأمريكي بعد قرار الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، وهو ما جعل الذهب أرخص نسبيًا للمشترين من خارج الولايات المتحدة، الأمر الذي انعكس على زيادة الطلب.

بالإضافة إلى توقعات خفض إضافي للفائدة خلال العام الحالي، تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول، إلى جانب المؤشرات الاقتصادية، أوحت بوجود احتمال قوي لمزيد من التخفيضات، وهو ما يعزز جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا لكنه يستفيد في بيئة أسعار فائدة منخفضة.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لا سيما عوائد الأجل العشري، بعد صدور القرار، ما خفّض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، وأدى إلى تدفق سيولة جديدة نحوه.


تحركات الأسواق عقب قرار الفيدرالي


شهدت أسعار الذهب تقلبات حادة فور إعلان الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو أول خفض منذ ديسمبر الماضي، ليضع سعر الفائدة على الأموال لليلة واحدة بين 4.00% و4.25%.

وعقب القرار مباشرة، قفزت الأوقية لتلامس 3707 دولارات كأعلى مستوى في تاريخها، غير أنها عادت للتراجع بعد المؤتمر الصحفي لجيروم باول، الذي اتخذ نبرة حذرة إزاء التيسير الكمي المستقبلي، ما دفع الدولار للصعود مؤقتًا وأدى إلى هبوط الذهب عند ختام تعاملات الأمس.

وأشار الفيدرالي في بيانه إلى الحاجة إلى خفضين إضافيين لأسعار الفائدة خلال العام الجاري، في ظل مؤشرات ضعف سوق العمل، فقد تباطأت وتيرة خلق الوظائف وارتفع معدل البطالة تدريجيًا، وإن ظل منخفضًا نسبيًا، فيما لا يزال التضخم أعلى من المستوى المستهدف.

وصف باول قرار الخفض بأنه «إجراء لإدارة المخاطر» استجابة لضعف سوق العمل، مؤكداً أن البنك سيتخذ قراراته «اجتماعًا بُعيد اجتماع» بناءً على البيانات الواردة.


التوقعات الاقتصادية المحدثة للفيدرالي


نشر الفيدرالي أيضًا توقعاته الاقتصادية المعدلة، والتي أظهرت، نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.6% خلال 2025، و1.8% في 2026، و1.9% في 2027. وبقاء معدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي عند 3.1% هذا العام، و2.6% العام المقبل، مع استقرار طويل الأجل عند هدف 2% بحلول 2028.


مواقف البنوك والمؤسسات المالية


بنك ANZ توقع أن يتفوق أداء الذهب في بداية دورة التيسير النقدي، مشيرًا إلى أن تصاعد التوترات الجيوسياسية سيدعم الطلب على الذهب كملاذ آمن.

صندوق SPDR Gold Trust، أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، أعلن انخفاض حيازاته بنسبة 0.44% إلى 975.66 طن يوم الأربعاء، مقارنة بـ979.95 طن الثلاثاء.


تأثير التوترات الجيوسياسية


المخاطر الجيوسياسية تلعب دورًا بارزًا في تعزيز جاذبية الذهب، وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تقدم قواتها في مختلف الجبهات ضمن العملية العسكرية.

وفي أوروبا، حذّر المستشار الألماني فريدريش ميرز من انتهاكات روسية للمجال الجوي للناتو والاتحاد الأوروبي، فيما دعت أورسولا فون دير لاين إلى تسريع وقف واردات الغاز والنفط الروسية.

في الشرق الأوسط، يواصل الجيش الإسرائيلي هجومه العنيف على قطاع غزة لليوم الـ23 من شهره الثالث والعشرين للحرب، وسط إدانات دولية واسعة النطاق، ويدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ورسوم جمركية جديدة على إسرائيل.

تترقب الأسواق اليوم صدور بيانات مطالبات البطالة الأمريكية الأسبوعية، إلى جانب مؤشر فيلادلفيا الصناعي، وهي مؤشرات من شأنها أن تعطي صورة أوضح عن اتجاه السياسة النقدية المقبلة للفيدرالي، وبالتالي عن مستقبل الذهب.

أسعار الذهب في الأسواق المحلية الاحتياطي الفيدرالي اخبار مصر منصة آي صاغة مال واعمال الأسواق العالمية سعر الذهب اليوم سعر أونصة الذهب سعر الذهب عالميا سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم خفض سعر الفائدة

