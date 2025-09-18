300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: حرب أوكرانيا عار علينا.. ولدي التزام لإنهائها
ستارمر: الوضع في غزة لا يطاق.. ولا سلام بلا دولة فلسطينية.. وترامب: الاعتراف مرفوض
ترامب: الوضع بين إسرائيل وغزة معقد لكننا سننهي الحرب
أرقام صادمة في تنسيق الأزهر 2025.. طب فوق 95% وهندسة على الحافة
ملك إسبانيا يبحث مع رجال أعمال مصريين تعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار
ستارمر: لا يمكن التسامح مع ما يحدث في غزة
الأردن: إيقاف حركة المسافرين إلى الضفة الغربية بعد إغلاق قوات الاحتلال لمعبر الكرامة
ملك إسبانيا: علاقاتنا مع مصر لا تقتصر على الاقتصاد.. الصحة والثقافة والتراث فرص واعدة للتعاون
ترامب يثير الجدل: اغتيال تشارلي كيرك مرتبط بحرية التعبير في الولايات المتحدة
تراجع جديد لـ الذهب.. آخر تحديث مساء اليوم 18-9-2025
لافروف: موسكو وواشنطن ترغبان في الحفاظ على الحوار الناشئ بين الرئيسين بوتين وترامب
ترامب: زيارتي إلى بريطانيا حققت صفقات بقيمة 350 مليار دولار
خدمات

عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 18 سبتمبر، تراجعًا جديدًا على مختلف الأعيرة، وهو ما أثار اهتمام ومتابعة ملايين المصريين الذين يراقبون حركة الذهب بشكل يومي، سواء بغرض الاستثمار أو للحفاظ على مدخراتهم.

سعر الذهب اليوم 

انخفض سعر الذهب عيار 24 ليصل إلى 5634 جنيهًا للبيع و5606 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 17 جنيهًا مقارنة بآخر تحديث، حيث كان قد سجل مستويات أعلى في التعاملات السابقة.

وسجل سعر الذهب عيار 22 انخفاضًا جديدًا عند مستوى 5165 جنيهًا للبيع و5139 جنيهًا للشراء، متراجعًا بمقدار 15 جنيهًا عن التحديث السابق، في استمرار لحركة التذبذب التي يشهدها السوق.

سعر الذهب عيار 21 

شهد الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا وإقبالًا في السوق انخفاضًا بارزًا، حيث تراجع في غضون ساعات قليلة من 4970 جنيهًا إلى 4930 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 4905 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 21 

بذلك يكون عيار 21 قد فقد 40 جنيهًا دفعة واحدة خلال فترة وجيزة، وهو ما يعكس سرعة التحركات السعرية في سوق الصاغة.

عيار 18 يواصل الانخفاض

كما سجل عيار 18 انخفاضًا ملحوظًا ليبلغ 4226 جنيهًا للبيع و4204 جنيهًا للشراءـ وهبط سعر الذهب عيار 14 ليصل إلى 3287 جنيهًا للبيع و3270 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة 

انخفض سعر الأونصة في السوق ليبلغ 175246 جنيهًا للبيع و174357 جنيهًا للشراء، متراجعًا بمقدار 534 جنيهًا مقارنة بالتحديث السابق الذي كان 175780 جنيهًا للبيع و174891 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب يخسر نحو 320 جنيهًا

شهد سعر الجنيه الذهب من عيار21  تراجعًا قويًا اليوم، حيث هبط من 39,760 جنيهًا إلى 39440 جنيهًا للبيع، و39240 جنيهًا للشراء، بخسارة إجمالية بلغت نحو 320 جنيهًا في ساعات معدودة، ما يعكس موجة انخفاض جماعية شملت مختلف الأعيرة.

سعر الأونصة بالدولار

أما على الصعيد العالمي، فقد تراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 3665.9 دولارًا للبيع،، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على المعدن الأصفر عالميًا.

يعتبر تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر، وخاصة الانخفاض اللافت لعيار 21 من 4970 إلى 4930 جنيهًا في فترة قصيرة، وهبوط الجنيه الذهب بنحو 320 جنيهًا، يؤكد أن السوق يشهد حالة من التذبذب السريع. 

