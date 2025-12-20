التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول لمواجهة الزمالك وحرس الحدود بكأس عاصمة مصر

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة نادي حرس الحدود ونادي الزمالك بنتيجة 1-1، على إستاد المقاولون العرب ببطولة كأس عاصمة مصر، في لقاء يبحث خلاله الفارس الأبيض عن انطلاقة قوية وأداء متوازن يعزز حضور الفريق في البطولة.

هدف الزمالك

وسجل عمر ناصر هدف الزمالك في الدقيقة 16 من رأسية رائعة بعد تلقيه كرة عرضية من خوان بيزيرا من ركلة ركنية ليحولها في مرمى الحرس.

وسجل محمد بيوم هدف التعادل لصالح حرس الحدود في الدقيقة 37 من عمر اللقاء، بعد تسديدة مركونة على يمين المهدي سليمان حارس مرمى الزمالك ليعلن عن هدف التعادل.

تشكيل الزمالك

أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف عن تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود، في اللقاء الذي انطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على إستاد المقاولون العرب ببطولة كأس عاصمة مصر، في لقاء يبحث خلاله الفارس الأبيض عن انطلاقة قوية وأداء متوازن يعزز حضور الفريق في البطولة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع:

بارون أوشينغ – محمود الونش – هشام فؤاد – أحمد إيشو

خط الوسط:

محمود جهاد – سيف جعفر – آدم كايد – خوان بيزيرا – أحمد شريف

خط الهجوم:

عمرو ناصر

بينما ضمت قائمة البدلاء كلًا من:

محمد عواد – عمر جابر – محمد إبراهيم – السيد أسامة – أنس وائل – أحمد صموت – محمد حمد – ناصر منيبي – عدي الدباغ.

ويدخل الزمالك المباراة بطموح كبير لحصد النقاط وتحقيق انطلاقة قوية في مشوار المنافسة بالبطولة، وسط حالة من التركيز والتفاؤل من الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حرس الحدود.