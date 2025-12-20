قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء أول ليلة في شهر رجب .. ردد أفضل 50 دعوة مستجابة تقضي حوائجك وتزيل همك
بث مباشر | ختام المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية
تعادل سلبي بين إنبي وطلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
الجونة يتقدم على شباب بيراميدز في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر
إحالة 3 المتهمين بهتك عرض فتاتين للجنايات..الضحية الثانية: خطفونا واعتدوا علينا جنسا
بتوقيت القاهرة .. صدى البلد ينشر الجدول الكامل لمباريات بطولة أمم أفريقيا
25 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية بشروط بسيطة
متى أول يوم في رجب.. وحكم صيامه؟.. اعرف التفاصيل
وزير الخارجية: مستعدون لنقل الخبرات المصرية وتقديم منح تعليمية لجزر القمر
صحيفة عبرية: إسرائيل دخلت بحالة استنزاف مفتوحة في غزة ولبنان وسوريا
برلماني: منتدى روسيا أفريقيا يعزز الاستثمار الصناعي والبنية التحتية للقارة
عبدالعاطي: إجماع روسي أفريقي على أهمية التحضير لقمة 2026 وخطة عمل حتى 2029
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يتمسك بضم حامد حمدان حتى اللحظة الأخيرة

حامد حمدان
حامد حمدان
يارا أمين

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق عن موقف نادي الزمالك من التمسك باللاعب حامد حمدان.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “الزمالك لازال متمسك بضم حامد حمدان حتى آخر لحظة والرغبة في توفير سيولة مالية”.

يستعد فريق الزمالك لمواجهة حرس الحدود، اليوم السبت، في تمام الساعه الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ببطولة كأس عاصمة مصر، بالمباراة التي تقام باستاد المقاولون العرب.

ويعاني فريق الزمالك من غيابات عديدة، حيث يغيب عنه كل من أحمد فتوح ومحمد إسماعيل ومحمد صبحى وحسام عبد المجيد ومحمد شحاتة، لتواجدهم مع المنتخب الأول استعداد لأمم أفريقيا، والأنجولي شيكو بانزا لمشاركته مع منتخب أنجولا بالبطولة نفسها، وكذلك التونسي سيف الدين الجزيرى مع منتخب تونس، بالإضافة لإصابة عبد الله السعيد وأحمد ربيع، وغياب محمد السيد للتجميد على خلفية عدم التجديد للزمالك.

كما يتدرب أحمد حمدي منفردا في ظل أزمته مع المدير الفني ، عقب مشاداة كلامية حدثت بينهما.

أحمد حسن منتخب مصر نادي الزمالك الزمالك حامد حمدان فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

حسام عاشور

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

ترشيحاتنا

الدكتور حسام خليل

برلماني: الوضع الإنساني في غزة كارثي ولابد من الضغط الدولي على إسرائيل لدخول المواد الإغاثية

الكلاب الخطرة

بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة

مجلس النواب

بعد حوادث صعق أطفال.. سؤال برلماني عاجل للحكومة بشأن غرف وأسلاك الكهرباء المكشوفة

بالصور

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

شيماء هلالى
شيماء هلالى
شيماء هلالى

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمالها لإزالة الاشغالات بمنطقة "حلقه السمك"

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

فيديو

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد