نجم الزمالك أساسيا.. مفاجأة في تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، استعداداته النهائية للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، التي ستستضيفها المملكة المغربية.

يسعى الفراعنة إلى استعادة اللقب القاري الثامن الغائب عن خزائنهم منذ نسخة 2010، حيث من المقرر أن تشهد المباراة الأولى مفاجأة بالدفع بنجم الزمالك أساسيا.

مجموعة مصر في البطولة

أسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا منتخبات جنوب إفريقيا، أنجولا، وزيمبابوي.

سيبدأ منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب زيمبابوي، وسيصطدم الفراعنة في الجولة الثانية بمنتخب جنوب إفريقيا، قبل أن تختتم دور المجموعات بمواجهة أنجولا، والتي قد تكون حاسمة لتحديد صدارة المجموعة.

وتضم بطولة كأس أمم إفريقيا إلى جانب منتخب مصر، كل من تونس، جزر القمر، المغرب، الجابون، بوتسوانا، نيجيريا، بينين، غينيا الاستوائية، الجزائر، أنجولا، السودان، كوت ديفوار، زامبيا، الكونغو الديمقراطية، تنزانيا، مالي، موزمبيق، الكاميرون، زيمبابوي، أوغندا، جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو والسنغال.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

سيفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب زيمبابوي، وذلك يوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر.

ستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية، حيث تعد هذه المباراة بمثابة اختبار مهم للمنتخب المصري في بداية مشواره في البطولة.

بعد المباراة الأولى أمام زيمبابوي، يلتقي المنتخب المصري مع جنوب أفريقيا يوم 26 ديسمبر في السادسة مساءً، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة أنجولا يوم 29 ديسمبر في السابعة مساءً.

مفاجأة في تشكيل منتخب مصر

غادرت بعثة منتخب مصر إلى المغرب للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للبطولة، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، خصوصًا في ظل ضغط المباريات وقوة المنافسين.

يشهد المعسكر منافسة قوية بين اللاعبين، خاصة في مركز الظهير الأيسر، حيث يتنافس محمد حمدي وأحمد فتوح على حجز مكانهما في التشكيل الأساسي.

وبحسب التقارير الصحفية المتداولة، فإن كفة أحمد فتوح مائلة للحصول على الأفضلية في المباراة الافتتاحية ضد زيمبابوي، نظرًا لقدراته الهجومية الكبيرة، حيث يهدف الجهاز الفني إلى الاعتماد على الأظهرة كحل هجومي إضافي لاستغلال المساحات على الأطراف أمام منتخب زيمبابوي.

التحليل الفني لمنتخب زيمبابوي

في إطار التحضيرات النهائية، قام حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، بالاطلاع على تقرير فني شامل أعده جهازه المعاون حول منتخب زيمبابوي.

يتناول التقرير نقاط القوة والضعف داخل صفوف المنتخب الزيمبابوي، ويستعرض أبرز العناصر المؤثرة في الفريق، وطريقة بناء الهجمات، والأسلوب الدفاعي الذي يعتمد عليه.

كما حرص حسام حسن على متابعة عدد من المباريات الأخيرة لمنتخب زيمبابوي عبر تسجيلات الفيديو، لتقييم الشكل التكتيكي للفريق وطريقة تحرك اللاعبين داخل الملعب.