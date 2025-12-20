قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاف يعلن إقامة كأس الأمم الإفريقية كل 4 سنوات بداية من 2028
تدخل سريع من محافظ أسوان لنفي شائعات توقف خدمة التأمين الصحي..ماذا فعل؟
مديرية الشباب تنظم فعالية لتحويل الميادين والحدائق العامة إلى ساحات مفتوحة
النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبدالفتاح من قوائم الممنوعين من السفر
طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة يناير 2026 بالرقم القومي
نجم الزمالك أساسيا.. مفاجأة في تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي
وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض
حليمة: العلاقات الروسية - الإفريقية تركز على الاستثمار والنشاط التجاري والبنية التحتية
أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة
أخي عوضني عن فراقه.. جيهان قمري تدخل بحالة بكاء على الهواء بسبب والدها
زيلينسكي: نعمل مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق سلام مستقر لا بشأن تقسيم الأراضي
تعرف علي سجل الفائزين بطولة كأس أمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

نجم الزمالك أساسيا.. مفاجأة في تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي

منتخب مصر
منتخب مصر
أحمد أيمن

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، استعداداته النهائية للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، التي ستستضيفها المملكة المغربية. 

يسعى الفراعنة إلى استعادة اللقب القاري الثامن الغائب عن خزائنهم منذ نسخة 2010، حيث من المقرر أن تشهد المباراة الأولى مفاجأة بالدفع بنجم الزمالك أساسيا.

مجموعة مصر في البطولة

أسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا منتخبات جنوب إفريقيا، أنجولا، وزيمبابوي. 

سيبدأ منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب زيمبابوي، وسيصطدم الفراعنة في الجولة الثانية بمنتخب جنوب إفريقيا، قبل أن تختتم دور المجموعات بمواجهة أنجولا، والتي قد تكون حاسمة لتحديد صدارة المجموعة.

وتضم بطولة كأس أمم إفريقيا إلى جانب منتخب مصر، كل من تونس، جزر القمر، المغرب، الجابون، بوتسوانا، نيجيريا، بينين، غينيا الاستوائية، الجزائر، أنجولا، السودان، كوت ديفوار، زامبيا، الكونغو الديمقراطية، تنزانيا، مالي، موزمبيق، الكاميرون، زيمبابوي، أوغندا، جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو والسنغال.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي 

سيفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب زيمبابوي، وذلك يوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر. 

ستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية، حيث تعد هذه المباراة بمثابة اختبار مهم للمنتخب المصري في بداية مشواره في البطولة.

بعد المباراة الأولى أمام زيمبابوي، يلتقي المنتخب المصري مع جنوب أفريقيا يوم 26 ديسمبر في السادسة مساءً، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة أنجولا يوم 29 ديسمبر في السابعة مساءً.

مفاجأة في تشكيل منتخب مصر 

غادرت بعثة منتخب مصر إلى المغرب للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للبطولة، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، خصوصًا في ظل ضغط المباريات وقوة المنافسين. 

يشهد المعسكر منافسة قوية بين اللاعبين، خاصة في مركز الظهير الأيسر، حيث يتنافس محمد حمدي وأحمد فتوح على حجز مكانهما في التشكيل الأساسي.

وبحسب التقارير الصحفية المتداولة، فإن كفة أحمد فتوح مائلة للحصول على الأفضلية في المباراة الافتتاحية ضد زيمبابوي، نظرًا لقدراته الهجومية الكبيرة، حيث يهدف الجهاز الفني إلى الاعتماد على الأظهرة كحل هجومي إضافي لاستغلال المساحات على الأطراف أمام منتخب زيمبابوي.

التحليل الفني لمنتخب زيمبابوي

في إطار التحضيرات النهائية، قام حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، بالاطلاع على تقرير فني شامل أعده جهازه المعاون حول منتخب زيمبابوي. 

يتناول التقرير نقاط القوة والضعف داخل صفوف المنتخب الزيمبابوي، ويستعرض أبرز العناصر المؤثرة في الفريق، وطريقة بناء الهجمات، والأسلوب الدفاعي الذي يعتمد عليه.

كما حرص حسام حسن على متابعة عدد من المباريات الأخيرة لمنتخب زيمبابوي عبر تسجيلات الفيديو، لتقييم الشكل التكتيكي للفريق وطريقة تحرك اللاعبين داخل الملعب. 

منتخب مصر تشكيل منتخب مصر مباراة مصر وزيمبابوي أمم أفريقيا موعد مباراة مصر وزيمبابوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

حسام عاشور

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

ترشيحاتنا

اسعاف - ارشيفية

القصة الكاملة لمصرع عامل سقط من الطابق الأول أثناء عمله في أسوان

محافظ الغربية

بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.. محافظة الغربية تطلق يومًا مجانيًا لخدمات طب الأسنان الشاملة

وزير الشباب والرياضة

لتوفير 4000 فرصة عمل ..تفاصيل الملتقى التوظيفي للشباب بمحافظة المنيا

بالصور

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

شيماء هلالى
شيماء هلالى
شيماء هلالى

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمالها لإزالة الاشغالات بمنطقة "حلقه السمك"

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

فيديو

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد