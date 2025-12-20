تعادل مع صلاح ورونالدو.. أرقام قياسية مميزة لـ هالاند

حقق الدولي النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، أرقام قياسية مميزة مع فريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات فإن أهداف إيرلينج هالاند الـ 19 هي أعلى حصيلة تهديفية يسجلها أي لاعب قبل عيد الميلاد في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتساوي مع آندي كول في موسم 1993-1994، وكيفن فيليبس في موسم 1999-2000، ولويس سواريز في موسم 2013-2014.

وأضافت أن هالاند سجل أهدافًا في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد وست هام أكثر من أي فريق آخر (11 هدفًا).

وأشارت إلى أن هالاند عادل الآن نفس عدد أهداف الإيفواري ديدييه دروجبا، مهاجم تشيلسي السابق، في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 104 أهداف، رغم أن هالاند خاض 140 مباراة أقل.

كما تخطى هالاند سجل أهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد السابق والنصر الحالي بعدما أصبح الأول 104 هدفًا مقابل 103 فقط للأخير.

واختتمت أن هالاند وصل للهدف رقم 10 في شباك وست هام معادلًا رقم الدولي المصري محمد صلاح.