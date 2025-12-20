محمد صلاح العزب يكشف آخر رسائل سمية الألفي لابنها

كشف المؤلف محمد صلاح العزب عن آخر رسائل الفنانة سمية الألفي، لابنها الفنان أحمد الفيشاوي، قبل رحيلها صباح اليوم السبت عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ونشر محمد صلاح العزب تسجيلًا صوتيًا لها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ، أثناء زيارة سمية كواليس فيلم «سفاح التجمع».

وقالت القنانة كلماتها لابنها قائلة: "حبيبى أحمد ربنا يخليك ليا يارب، ويسعدك زى مابتسعدنى ويريح قلبك زى مابتريح قلبى، حبيبى أحمد ربنا يكرمك يارب وربنا يزيدك وينجحك كمان وكمان وإن شاء الله فيلمك يكسر الدنيا وهتقول ماما قالت إن شاء الله هيعمل نقطة مهمة فى مسيرتك نقطة تحول".

وتابعت: "أنت مختلف تماما يا أحمد فى فيلمك ده، وبقالى كتير ماشوفتكش عايش شخصية زى دى من أيام فيلم 45 يوم، مشوفتكش عامل كده غير فى سفاح التجمع، وده من حظ محمد صلاح العزب، أمه دعياله زى ما أنا بدعيلك على طول".

وأضافت:" أنا شكلى كبر أوى يا أحمد، بقالى كتير مش بطلع فى ظهور كده، بس مش مهم أنا بحب سنين عمرى كلها، المهم أنت جميل يا أحمد وبتشتغل مع مخرج جميل ربنا يوفقكوا وعندى إحساس غريب إن الفيلم ده هيعمل ضجة".