القومي للسينما ناعيا سمية الألفي: تميزت بالصدق والالتزام واستحقت المحبة والاحترام

نعى المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح، النجمة سمية الألفي، التي وافتها المنية اليوم السبت، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء، تركت خلالها بصمة واضحة في السينما والدراما المصرية.

وذكر المركز القومي للسينما، في بيان مساء اليوم السبت: "أن النجمة الراحلة كانت إحدى الوجوه الفنية المميزة، وشاركت في العديد من الأعمال التي أثرت وجدان الجمهور، وتميز أداؤها بالصدق والحضور والالتزام الفني، ما جعلها تحظى بمحبة واحترام زملائها والجمهور على حد سواء".

وتقدم المركز القومي للسينما بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدة ومحبيها، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.