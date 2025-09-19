سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

يشهد سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 استقرارا نسبيا في تعاملات محلات الصاغة، حيث سجلت الأعيرة المختلفة مستويات قريبة من أسعار الأمس مع تحركات طفيفة تعكس أداء الأونصة عالميا وسعر صرف الدولار محليا.

ويواصل الذهب الحفاظ على مكانته كملاذ آمن للمستثمرين والمواطنين الراغبين في الادخار أو اقتناء المشغولات الذهبية.

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية



عيار 24: بيع 5611 جنيها، شراء 5589 جنيها.

عيار 22: بيع 5144 جنيها، شراء 5123 جنيها.

عيار 21: بيع 4910 جنيهات، شراء 4890 جنيها.

عيار 18: بيع 4209 جنيهات، شراء 4191 جنيها.

عيار 14: بيع 3273 جنيها، شراء 3260 جنيها.

عيار 12: بيع 2806 جنيهات، شراء 2794 جنيها.

الأونصة: بيع 174535 جنيها، شراء 173824 جنيها.

الجنيه الذهب: بيع 39280 جنيها، شراء 39120 جنيها.

الأونصة عالميا: 3652.84 دولار.

الأعيرة الأكثر تداولا في السوق



لا يزال عيار 21 هو الأكثر طلبا لارتباطه بمناسبات الزواج والخطوبة، بينما يظل عيار 24 المفضل للمستثمرين بفضل نقائه وقيمته المرتفعة.

أما عيار 18 فيحافظ على شعبيته الكبيرة بين الشباب نتيجة تنوع تصميماته وانخفاض تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى، في حين تشكل السبائك والجنيهات الذهبية الخيار الأمثل للراغبين في الاستثمار طويل الأجل.

العوامل المؤثرة على حركة الأسعار



تتأثر أسعار الذهب محليا بعدة متغيرات أبرزها حركة الأونصة في الأسواق العالمية، وتقلبات أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، إضافة إلى السياسات النقدية العالمية ومعدلات التضخم.

أي تغير في هذه العوامل ينعكس مباشرة على السوق المصرية سواء بالصعود أو التراجع.

المصنعية ورسوم الدمغة



تضاف إلى السعر المعلن للجرام مصاريف مصنعية تتراوح بين 20 و80 جنيها وفقا للعيار ونوعية التصميم، بجانب رسوم دمغة ثابتة.

وتعد هذه التكاليف غير قابلة للاسترداد عند إعادة البيع حيث يقوم التاجر بخصمها من السعر النهائي.

ومع استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية، يبقى الذهب الخيار الآمن للمواطنين والمستثمرين لحماية مدخراتهم وضمان استقرار قيمتها على المدى الطويل.