ترامب ينفي علمه المسبق بالضربة الإسرائيلية لقطر
ماذا تفعل عند دخولك المسجد؟ سنن نبوية تعرف عليها
حبس المتهمين بقتل شاب سوداني لسرقته في المعادي
يوسف أوباما: الزمالك تجاهلني في ملف التجديد رغم تألقي
أمادورا البرتغالي يمهل الزمالك 72 ساعة لسداد 200 ألف دولار فى صفقة شيكو بانزا
غزة تحت النار.. 37 غارة يشنها الاحتلال خلال 20 دقيقة
الخطيب يرفض مناقشة ملفات فريق الكرة إلا بعد انتهاء الجمعية العمومية
أفضل 17 دعاء قبل النوم للرزق لا يرد في آخر شهر مولد النبي
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر
هل رؤية الميت في المنام بحالة سيئة دليل عذابه؟.. الإفتاء: تحذير للأحياء
ضياء رشوان: الرئيس السيسي استخدم كلمة عدو ضد إسرائيل في خطابه لأول مرة منذ زيارة السادات للقدس
ترامب يحذر حماس من استخدام الرهائن دروعا بشرية أثناء الهجوم الإسرائيلي
اقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر

الذهب
الذهب
محمد صبيح

ننشر سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 بعد ارتفاعا بقيمة 50 جنيها في متوسط أسعار الذهب، وذلك بدون احتساب المصنعية، وفيما يلي عرض تفصيلي للأسعار.

سعر الذهب اليوم 

عيار 24:

سعر البيع: 5663 جنيه

سعر الشراء: 5640 جنيه

عيار 22:

سعر البيع: 5191 جنيه

سعر الشراء: 5170 جنيه

سعر الذهب عيار 21

سعر البيع: 4955 جنيه

سعر الشراء: 4935 جنيه

سعر عيار 18 

سعر البيع: 4247 جنيه

سعر الشراء: 4230 جنيه

سعر عيار 14

سعر البيع: 3303 جنيه

سعر الشراء: 3290 جنيه

سعر عيار 12

سعر البيع: 2831 جنيه

سعر الشراء: 2820 جنيه

سعر الأونصة الذهبية

بالجنيه المصري: 176135 جنيه للبيع، و175424 جنيه للشراء

بالدولار الأمريكي: 3682.29 دولار

سعر الجنيه الذهب

سعر البيع: 39640 جنيه

سعر الشراء: 39480 جنيه

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر 5663 جنيهًا للبيع، مقابل 5640 جنيهًا للشراء، وهو الأعلى من حيث النقاء، أما الذهب عيار 22، فقد بلغ سعره 5191 جنيهًا للبيع و5170 جنيهًا للشراء.

الذهب الأكثر تداولًا، وهو عيار 21، وصل إلى 4955 جنيهًا للبيع و4935 جنيهًا للشراء، فيما سجل عيار 18 سعر 4247 جنيهًا للبيع و4230 جنيهًا للشراء، ويُعد خيارًا شائعًا في المحافظات.

أما العيارات الأقل، فقد بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3303 جنيهات للبيع و3290 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 12 سعر 2831 جنيهًا للبيع و2820 جنيهًا للشراء.

وبالنسبة للأونصة الذهبية، فقد سجلت اليوم 176135 جنيهًا للبيع و175424 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعرها بالدولار الأمريكي 3682.29 دولار. كما سجل الجنيه الذهب 39640 جنيهًا للبيع و39480 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 سعر عيار 18

