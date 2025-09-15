ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025 والتي شهدت ميل طفيف للارتفاع، متأثرة بتحركات السوق العالمية وسعر الدولار محليًا.

أسعار الذهب اليوم الأثنين

عيار 24: 5600 جنيه للجرام

عيار 21: 4900 جنيه للجرام

عيار 18: 4200 جنيه للجرام

عيار 14: 3275 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 39,200 جنيه



وأكد خبراء الصاغة أن الأسعار الحالية تأتي في إطار موجة من التذبذبات التي يشهدها السوق مؤخرًا، حيث تتأرجح بين مستويات مرتفعة نسبيًا مدفوعة بالصعود العالمي للمعدن النفيس.

وأوضح المتعاملون أن الطلب المحلي لا يزال مستقرًا نسبيًا رغم ارتفاع الأسعار، مع استمرار الذهب كملاذ آمن للمدخرات الفردية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وتوقع محللون أن تستمر حركة الذهب في السوق المصرية مرتبطة بتطورات الأسواق العالمية، خاصة مع ترقب قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، والتي ستؤثر بشكل مباشر على اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.