الذهب أم العقارات.. شوف نجيب ساويرس بينصحك تستثمر في إيه

قدّم رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس نصائح مهمة للراغبين في استثمار أموالهم، مؤكدًا أهمية توزيع الفوائض المالية لتفادي الخسائر والصدمات.

وأوضح ساويرس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، أن الاستثمار الأمثل يكون عبر تقسيم الفائض إلى أربعة أجزاء، بحيث يوجَّه ربع إلى الذهب، وربع إلى العقارات، وربع إلى السندات المالية، بينما يُحتفظ بالربع الأخير نقدًا لمواجهة أي ظروف طارئة.

وأكد ساويرس أن وضع الأموال كلها في وعاء واحد يعد خطأ كبيرًا، كما وجّه رسالة إلى الشباب شدد فيها على أن النجاح يحتاج إلى عمل جاد طويل الأمد وإيمان بالله.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.