الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 15 سبتمبر 2025

أسعار الذهب
أسعار الذهب
محمد صبيح

شهدت محلات الصاغة في مصر اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025 ارتفاعا بقيمة 50 جنيها في متوسط أسعار الذهب، وذلك بدون احتساب المصنعية، وفيما يلي عرض تفصيلي للأسعار.

سعر الذهب اليوم 

عيار 24:

سعر البيع: 5663 جنيه

سعر الشراء: 5640 جنيه

عيار 22:

سعر البيع: 5191 جنيه

سعر الشراء: 5170 جنيه

سعر الذهب عيار 21

سعر البيع: 4955 جنيه

سعر الشراء: 4935 جنيه

سعر عيار 18 

سعر البيع: 4247 جنيه

سعر الشراء: 4230 جنيه

سعر عيار 14

سعر البيع: 3303 جنيه

سعر الشراء: 3290 جنيه

سعر عيار 12

سعر البيع: 2831 جنيه

سعر الشراء: 2820 جنيه

سعر الأونصة الذهبية

بالجنيه المصري: 176135 جنيه للبيع، و175424 جنيه للشراء

بالدولار الأمريكي: 3682.29 دولار

سعر الجنيه الذهب

سعر البيع: 39640 جنيه

سعر الشراء: 39480 جنيه

أسعار الذهب اليوم الأثنين 

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر 5663 جنيهًا للبيع، مقابل 5640 جنيهًا للشراء، وهو الأعلى من حيث النقاء، أما الذهب عيار 22، فقد بلغ سعره 5191 جنيهًا للبيع و5170 جنيهًا للشراء.

الذهب الأكثر تداولًا، وهو عيار 21، وصل إلى 4955 جنيهًا للبيع و4935 جنيهًا للشراء، فيما سجل عيار 18 سعر 4247 جنيهًا للبيع و4230 جنيهًا للشراء، ويُعد خيارًا شائعًا في المحافظات.

أما العيارات الأقل، فقد بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3303 جنيهات للبيع و3290 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 12 سعر 2831 جنيهًا للبيع و2820 جنيهًا للشراء.

وبالنسبة للأونصة الذهبية، فقد سجلت اليوم 176135 جنيهًا للبيع و175424 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعرها بالدولار الأمريكي 3682.29 دولار. كما سجل الجنيه الذهب 39640 جنيهًا للبيع و39480 جنيهًا للشراء.

