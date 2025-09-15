ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 15 سبتمبر 2025

شهدت محلات الصاغة في مصر اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025 ارتفاعا بقيمة 50 جنيها في متوسط أسعار الذهب، وذلك بدون احتساب المصنعية، وفيما يلي عرض تفصيلي للأسعار.
سعر الذهب اليوم
عيار 24:
سعر البيع: 5663 جنيه
سعر الشراء: 5640 جنيه
عيار 22:
سعر البيع: 5191 جنيه
سعر الشراء: 5170 جنيه
سعر الذهب عيار 21
سعر البيع: 4955 جنيه
سعر الشراء: 4935 جنيه
سعر عيار 18
سعر البيع: 4247 جنيه
سعر الشراء: 4230 جنيه
سعر عيار 14
سعر البيع: 3303 جنيه
سعر الشراء: 3290 جنيه
سعر عيار 12
سعر البيع: 2831 جنيه
سعر الشراء: 2820 جنيه
سعر الأونصة الذهبية
بالجنيه المصري: 176135 جنيه للبيع، و175424 جنيه للشراء
بالدولار الأمريكي: 3682.29 دولار
سعر الجنيه الذهب
سعر البيع: 39640 جنيه
سعر الشراء: 39480 جنيه
أسعار الذهب اليوم الأثنين
سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر 5663 جنيهًا للبيع، مقابل 5640 جنيهًا للشراء، وهو الأعلى من حيث النقاء، أما الذهب عيار 22، فقد بلغ سعره 5191 جنيهًا للبيع و5170 جنيهًا للشراء.
الذهب الأكثر تداولًا، وهو عيار 21، وصل إلى 4955 جنيهًا للبيع و4935 جنيهًا للشراء، فيما سجل عيار 18 سعر 4247 جنيهًا للبيع و4230 جنيهًا للشراء، ويُعد خيارًا شائعًا في المحافظات.
أما العيارات الأقل، فقد بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3303 جنيهات للبيع و3290 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 12 سعر 2831 جنيهًا للبيع و2820 جنيهًا للشراء.
وبالنسبة للأونصة الذهبية، فقد سجلت اليوم 176135 جنيهًا للبيع و175424 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعرها بالدولار الأمريكي 3682.29 دولار. كما سجل الجنيه الذهب 39640 جنيهًا للبيع و39480 جنيهًا للشراء.