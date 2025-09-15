عيار 21 يقترب من 5 آلاف جنيه .. سعر الذهب اليوم في مصر

يشهد سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025 اهتماما كبيرا من المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في اقتناء المشغولات الذهبية، في ظل استمرار المعدن الأصفر كأحد أبرز أدوات الادخار وحفظ القيمة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من عدم الاستقرار، ما يجعل الذهب ملاذا آمنا للمستثمرين والأفراد.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية اليوم متوسطات على النحو التالي دون احتساب المصنعية:

عيار 24: بيع 5606 جنيه – شراء 5583 جنيه.

عيار 22: بيع 5139 جنيه – شراء 5118 جنيه.

عيار 21: بيع 4905 جنيه – شراء 4885 جنيه.

عيار 18: بيع 4204 جنيه – شراء 4187 جنيه.

عيار 14: بيع 3270 جنيه – شراء 3257 جنيه.

عيار 12: بيع 2803 جنيه – شراء 2791 جنيه.

الأونصة: بيع 174357 جنيه – شراء 173646 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 39240 جنيه – شراء 39080 جنيه.

كما سجلت الأونصة عالميا 3648.45 دولار.

سعر الذهب أمس الاحد 14 سبتمبر 2025

عيار 24: بيع 5600 جنيه، شراء 5577 جنيها

عيار 22: بيع 5133 جنيها، شراء 5112 جنيها

عيار 21: بيع 4900 جنيه، شراء 4880 جنيها

عيار 18: بيع 4200 جنيه، شراء 4183 جنيها

عيار 14: بيع 3267 جنيها، شراء 3253 جنيها

عيار 12: بيع 2800 جنيه، شراء 2789 جنيها

الأونصة: بيع 174180 جنيها، شراء 173469 جنيها

الجنيه الذهب: بيع 39200 جنيه، شراء 39040 جنيها

الأونصة بالدولار: 3643.12 دولار.

الأعيرة الأكثر تداولا في مصر

يحظى عيار 24 بكونه الأكثر نقاء والأعلى سعرا، فيما يحتل عيار 21 المرتبة الأولى من حيث الإقبال، خاصة في مناسبات الزواج والخطوبة.

أما عيار 18 فيشتهر بتنوع تصميماته وأسعاره المناسبة لفئة الشباب، بينما تظل أعيرة 14 و12 خيارا لمشغولات خفيفة الوزن.

وتبقى السبائك والجنيهات الذهبية الخيار المفضل للمستثمرين الباحثين عن ادخار آمن طويل الأجل.

العوامل المؤثرة على الأسعار



تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل رئيسية، أبرزها حركة الأونصة في البورصات العالمية، وتقلبات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى تأثير السياسات النقدية العالمية ومعدلات التضخم.

وأي تغير في هذه العوامل ينعكس بشكل مباشر على السوق المحلية.

المصنعية ورسوم الدمغة



إلى جانب السعر الأساسي للجرام، تضاف مصاريف مصنعية تتراوح بين 20 و80 جنيها وفقا للعيار والتصميم، إضافة إلى رسوم دمغة ثابتة.

وتعد المصنعية غير قابلة للاسترداد عند إعادة البيع، حيث يقوم التجار بخصمها من السعر النهائي.

الذهب بين الزينة والادخار

لا يقتصر الذهب على كونه زينة فحسب، بل يمثل أيضا وسيلة آمنة للادخار والاستثمار، خصوصا في عياري 21 و24 اللذين يحافظان على قيمتهما لفترات طويلة.

ومع استمرار الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة، يظل الذهب الملاذ الآمن للراغبين في تأمين مدخراتهم وحماية أموالهم من تقلبات الأسواق.