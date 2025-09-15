أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر استقرار اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025 ،بعد موجه ارتفاعات وانخفاضات ملحوظة خلال الأيام الماضية مدفوعة بصعود الأسعار العالمية وزياده الطلب المحلي

أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الإثنين نحو 5571 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم الإثنين إلى 5107 جنيهات للشراء.



سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الإثنين إلى 4875 جنيهًا للشراء .

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين نحو 4179 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين نحو 3250 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 12

سجّل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين نحو 2786 جنيهات للشراء.



سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 39000 جنيهًا.



سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الإثنين

أسعار الذهب في مصر اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 173219 جنيها.



سعر أوقية الذهب عالميا

سجلت سعر الأوقية 3643.13 دولار سعر البورصة العالمية.