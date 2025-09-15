قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القمة العربية في الدوحة.. لحظة فارقة في مواجهة العدوان الإسرائيلي
التعاون الإسلامي: نجدد إدانتنا الشديدة للاعتداء السافر على قطر
تميم بن حمد: إسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش
الرئيس السيسي يشارك القادة المشاركين في القمة العربية صورة تذكارية
بعد الهجوم عليه.. أستون فيلا يدعم تريزيجيه
أمير قطر: العدوان الإسرائيلي استهدف جهودنا للوساطة بشأن الحرب في غزة
عودة عجلات الإنتاج بشركة نسيج بالإسكندرية بعد أزمة وفاة رضيع إحدى العاملات
أمير قطر: إذا كانت إسرائيل تريد أن تغتال قادة حماس فلماذا تتفاوض معهم
التغذية والحركة .. وصفة ذهبية لحياة أطول وأكثر صحة في الشيخوخة
بث مباشر.. انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة بمشاركة الرئيس السيسي
أحمد موسى يكشف تفاصيل البيان الأولي لـ القمة العربية الإسلامية بالدوحة
والدها استشهد برصاص الاحتلال.. كواليس وفاة الطفلة الفلسطينية جوري ضحية كلب ضال
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025

ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر استقرار اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025 ،بعد موجه ارتفاعات وانخفاضات ملحوظة خلال الأيام الماضية مدفوعة بصعود الأسعار العالمية وزياده الطلب المحلي

أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية 

سعر الذهب عيار 24
وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الإثنين  نحو 5571  جنيهًا للشراء.
 

سعر الذهب عيار 22
وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم الإثنين إلى 5107  جنيهات للشراء.
 

سعر الذهب عيار 21
وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الإثنين إلى 4875 جنيهًا للشراء .

سعر الذهب عيار 18  
سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين نحو 4179 جنيهًا للشراء. 
 

سعر الذهب عيار 14 
سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين نحو  3250  جنيهًا للشراء. 
 

سعر الذهب عيار 12
سجّل سعر جرام الذهب عيار 12  اليوم الإثنين نحو 2786 جنيهات للشراء. 
 

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين
بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم  نحو 39000  جنيهًا.
 

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الإثنين 

أسعار الذهب في مصر اليوم  لـ الأوقية بلغت نحو 173219 جنيها.
 

سعر أوقية الذهب عالميا
سجلت سعر الأوقية 3643.13 دولار سعر  البورصة العالمية.

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

عماد النحاس

أقل من الأهلي.. ميدو يفتح النار على عماد النحاس عقب التعادل مع إنبي

هيثم شعبان

هيثم شعبان: كل مباريات الدوري بالنسبة لنا كئوس.. وهبوط مستوى الأهلي أمر طبيعي

التيك توكر علاء الساحر

الحكم على التيك توكر علاء الساحر بتهمة النصب .. 23 الجاري

حبس المتهمين

استولوا على 11 كيلو دهب .. ضبط فرنسي ونجله في واقعة سرقة ذهب بالعبور

ارشيفية

جردهما من ملابسهما.. مدرس يهـ.ـتك عرض فتاتين داخل حضانة بأكتوبر

طاجن السمك على الطريقة المغربية.. وصفة غنية بالنكهات البحرية والتوابل

لعمل طاجن السمك المغربي

أفخم سيارة ميني فان في أمريكا.. مرسيدس VLE

مرسيدس ميني فان

سلك صغير يجبر كيا على تفكيك سيارتها الجديدة "تيلورايد"

كيا تيلورايد

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

