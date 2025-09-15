الذهب يستقر قرب مستوياته القياسية بانتظار قرار الفيدرالي الأمريكي

حافظت أسعار الذهب على تداولها قرب مستويات قياسية في الأسواق الآسيوية اليوم الاثنين مدعومة بآمال قوية في أن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع.

وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.1% إلى 3,645.03 دولار للأوقية، ليظل قريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 3,673.95 دولار الذي لامسه الأسبوع الماضي.

في المقابل، تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1% إلى 3,682.70 دولار للأوقية.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، سجل المعدن النفيس مكاسب بنحو 1.5%، ليمدد صعوده للأسبوع الرابع على التوالي، كما ارتفع بأكثر من 40% منذ بداية العام، مع تزايد الإقبال على الأصول الآمنة وسط التوترات التجارية.

ويبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه غدا الثلاثاء على أن يعلن قراره بعد غد الأربعاء.

وتشير أداة "CME FedWatch" إلى أن الأسواق تسعر احتمالا يتجاوز 96% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما يراهن البعض على خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

وتعززت رهانات التيسير النقدي بعد بيانات أظهرت ضعف سوق العمل الأمريكي؛ إذ أضاف الاقتصاد 22 ألف وظيفة فقط في أغسطس، ما رفع معدل البطالة إلى 4.3%.

ورغم أن التضخم جاء أعلى من المتوقع عند 0.4% على أساس شهري، رجح محللون أن يعطي الفيدرالي الأولوية لمؤشرات تباطؤ التوظيف عند اتخاذ قراره.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت عقود الفضة الآجلة 0.2% إلى 42.76 دولار للأوقية، بينما استقرت عقود البلاتين عند 1,410.45 دولار للأوقية دون تغيير يذكر.

أما في المعادن الصناعية، فقد ارتفعت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن 0.3% إلى 10,083.3 دولار للطن، كما صعدت عقود النحاس الأمريكية 0.2% إلى 4.66 دولار للرطل.

