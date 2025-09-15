اعرف عيار 21 وصل لكام.. أسعار الذهب اليوم الاثنين

استهلت أسعار الذهب تعاملات اليوم الاثنين في السوق المصرية بحالة من الاستقرار النسبي، عقب التراجعات الطفيفة التي شهدتها الأسعار في نهاية تعاملات أمس الأحد.

ويأتي ذلك وسط ترقب المتعاملين والمستثمرين لمستجدات الأسواق العالمية، خاصة مع استمرار تقلبات سعر الدولار وتأثيره المباشر على حركة المعدن النفيس.

وسجلت أسعار الذهب التالى :

عيار 24: 5600 جنيه للبيع – 5577 جنيهاً للشراء.

عيار 22: 5133 جنيهاً للبيع – 5111 جنيهاً للشراء.

عيار 21: 4900 جنيه للبيع – 4880 جنيهاً للشراء.

عيار 18: 4200 جنيه للبيع – 4183 جنيهاً للشراء.

عيار 14: 3267 جنيهاً للبيع – 3253 جنيهاً للشراء.

عيار 12: 2800 جنيه للبيع – 2789 جنيهاً للشراء.

الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21): 39,200 جنيه للبيع.

الأونصة الذهبية عالمياً: 3644 دولاراً للأونصة.

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 14-9-2025 أقل سعر عيار ذهب اليوم 14-9-2025 سعر أشهر عيار ذهب اليوم 12-9-2025 أقل سعر ذهب اليوم 12-9-2025



ويعكس هذا الاستقرار ارتباط السوق المحلية بالتوجهات العالمية، حيث يتأثر الذهب المصري بشكل مباشر بحركة الأسعار في البورصات الدولية، إلى جانب سعر صرف الدولار في السوق المحلية. ويرى خبراء أن الأسعار قد تشهد تحركات محدودة خلال الأسبوع الجاري مع اقتراب إعلان بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، تتعلق بالتضخم والفائدة، ما قد يحدد اتجاهات المستثمرين تجاه الذهب كملاذ آمن.

وأكد تجار الصاغة أن السوق يشهد حالة من الهدوء في حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية، مع تفضيل شريحة كبيرة من المستهلكين متابعة الأسعار عن كثب قبل اتخاذ قرار الشراء أو الاستثمار، خصوصاً بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلها الذهب خلال الأشهر الماضية.

ويرى محللون أن الذهب ما زال يمثل أداة تحوط رئيسية في مواجهة التضخم وعدم اليقين بالأسواق، إلا أن استقرار الأسعار اليوم يعطي فرصة أكبر للمشترين والمتعاملين لاقتناص الفرص، في حال حدوث أي موجات صعود جديدة خلال الفترة المقبلة.