شقة مشبوهة.. سقوط أجنبيتين تديران مسكنا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة2025| الشروط والأوراق
قافلة «زاد العزة» الـ 37 إلى غزة .. الهلال الأحمر يرسل 2500 طن مساعدات اليوم
حريم ورجالة.. حقيقة فيديو مشاجرة الجيران بالوراق
مصر تفوز بجائزة الأغاخان العالمية للعمارة 2025 عن مشروع إعادة إحياء إسنا التاريخية
عنصر شديد الخطورة.. الداخلية تكشف عن حقيقة استهداف مواطن وابنه في أسيوط
مخطوفة وقلقانة.. أول ظهور للمتهمة بقتل زوجها و6 من أطفاله بالمنيا
ملك وملكة إسبانيا يبدآن غدا زيارة إلى مصر
قمة عربية إسلامية في ظروف استثنائية.. وأستاذ قانون دولي يجيب: هل نشهد إجراءات عقابية أم تكتفي ببيان سياسي؟
مراته سابت البيت .. دفن جثمان أمين مخازن أنهى حياته بسم فئران
وزير الخارجية الفنزويلي: اعتراض سفينة حربية أمريكية لقارب فنزويلي استفزاز وتصعيد خطير
رئيس لبنان يغادر إلى قطر للمشاركة في القمة العربية ـ الإسلامية الطارئة
اقتصاد

اعرف عيار 21 وصل لكام.. أسعار الذهب اليوم الاثنين

أرشيفيه
أرشيفيه
ولاء عبد الكريم

استهلت أسعار الذهب تعاملات اليوم الاثنين في السوق المصرية بحالة من الاستقرار النسبي، عقب التراجعات الطفيفة التي شهدتها الأسعار في نهاية تعاملات أمس الأحد.

ويأتي ذلك وسط ترقب المتعاملين والمستثمرين لمستجدات الأسواق العالمية، خاصة مع استمرار تقلبات سعر الدولار وتأثيره المباشر على حركة المعدن النفيس.

وسجلت أسعار الذهب التالى :

عيار 24: 5600 جنيه للبيع – 5577 جنيهاً للشراء.

عيار 22: 5133 جنيهاً للبيع – 5111 جنيهاً للشراء.

عيار 21: 4900 جنيه للبيع – 4880 جنيهاً للشراء.

عيار 18: 4200 جنيه للبيع – 4183 جنيهاً للشراء.

عيار 14: 3267 جنيهاً للبيع – 3253 جنيهاً للشراء.

عيار 12: 2800 جنيه للبيع – 2789 جنيهاً للشراء.

الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21): 39,200 جنيه للبيع.

الأونصة الذهبية عالمياً: 3644 دولاراً للأونصة.


ويعكس هذا الاستقرار ارتباط السوق المحلية بالتوجهات العالمية، حيث يتأثر الذهب المصري بشكل مباشر بحركة الأسعار في البورصات الدولية، إلى جانب سعر صرف الدولار في السوق المحلية. ويرى خبراء أن الأسعار قد تشهد تحركات محدودة خلال الأسبوع الجاري مع اقتراب إعلان بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، تتعلق بالتضخم والفائدة، ما قد يحدد اتجاهات المستثمرين تجاه الذهب كملاذ آمن.

وأكد تجار الصاغة أن السوق يشهد حالة من الهدوء في حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية، مع تفضيل شريحة كبيرة من المستهلكين متابعة الأسعار عن كثب قبل اتخاذ قرار الشراء أو الاستثمار، خصوصاً بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلها الذهب خلال الأشهر الماضية.

ويرى محللون أن الذهب ما زال يمثل أداة تحوط رئيسية في مواجهة التضخم وعدم اليقين بالأسواق، إلا أن استقرار الأسعار اليوم يعطي فرصة أكبر للمشترين والمتعاملين لاقتناص الفرص، في حال حدوث أي موجات صعود جديدة خلال الفترة المقبلة.

