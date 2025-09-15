أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.



أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الإثنين نحو 5571 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم الإثنين إلى 5107 جنيهات للشراء.



سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الإثنين إلى 4875 جنيهًا للشراء .



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين نحو 4179 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين نحو 3250 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 12

سجّل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين نحو 2786 جنيهات للشراء.



سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 39000 جنيهًا.



سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الإثنين

أسعار الذهب في مصر اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 173219 جنيها.



سعر أوقية الذهب عالميا

سجلت سعر الأوقية 3643.13 دولار سعر البورصة العالمية.



عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

معدل الفائدة الرئيسية:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالميا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.