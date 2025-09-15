قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عملية تفتيش تكشف زراعة مساعد وزيرة إسرائيلية للمخدرات
الرئيس السيسي وأمير قطر يشددان على أهمية تشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي
بعد قليل انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة بمشاركة الرئيس السيسي
التعليم تنفي نقل الطلاب من مدارسهم لإلغاء نظام "الفترة المسائية"
احذر.. الكتابة على العملات الورقية يعرضك لدفع غرامة 100 ألف جنيه بالقانون
استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم .. اعرف وصل كام
تشريع أمريكي يقترح استخدام الطائرات المسيرة لوقف الاغتيالات
الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر التام لتقديم كافة أشكال الدعم لصون سيادة الدوحة
الرئيس السيسي وأمير قطر يؤكدان أهمية تشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي
الرئيس السيسي يلتقي أمير قطر عقب وصوله الدوحة للمشاركة في أعمال "القمة العربية الإسلامية"
الذهب يتألق مجددًا في السوق المصرية.. وعيار 21 يقترب من 5 آلاف جنيه
الرئيس السيسي يعزي أمير قطر في ضحايا العدوان الإسرائيلي على الدوحة
محافظات

الذهب الأبيض.. انطلاق فعاليات جني القطن المصري بالقنطرة شرق

خلال الجني
خلال الجني
الإسماعيلية انجي هيبة

انطلقت فعاليات  جني القطن المصري “الذهب الأبيض”بمحافظة الإسماعيلية ، وسط أجواء احتفالية عكست أهمية هذا المحصول الاستراتيجي، وذلك بالحقل الإرشادي التابع لمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية في القنطرة شرق.

وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

وخلال الفعالية، أشاد الحضور بجودة القطن المزروع بالحقل الإرشادي من صنف "سوبر جيزة ٩٤"، وكذلك بالتجارب العلمية لمعهد بحوث القطن في تطوير أصناف طويلة التيلة.

وأفاد الدكتور سامي بدر، رئيس الفريق العلمي للحملة القومية للنهوض بمحصول القطن، أن هذه التجارب تمثل قاعدة رئيسية لاختيار أفضل الأصناف مستقبلًا بما يضمن إنتاجية مرتفعة وجودة متميزة، في ظل الالتزام بتطبيق أسلوب "الجني المحسن" للحفاظ على صفات التيلة وتعزيز القدرة التنافسية للقطن المصري.

فيما أوضح الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة، أن جني محصول القطن بعد ١٥٠ يومًا فقط من بدء زراعته يعد نجاحًا كبيرًا يؤكد فاعلية التجارب الحقلية والإرشادية في تسريع وتيرة الإنتاج مقارنةً بالدورات الزراعية التقليدية، مع تحقيق محصول عالي الجودة، كما أشار إلى أن موعد الحصاد المقبل سيكون يوم ٢٢ سبتمبر الجاري بالقنطرة غرب، لافتًا إلى أن ما يميز هذه الاحتفالية كونها تقام بحقل إرشادي تابع لوزارة الزراعة وتحت إشراف معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية.

ووجَّه الدكتور "شطا" هذا الإنجاز إلى معالي اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية؛ تقديرًا لدعمه المستمر لقطاع الزراعة والمزارعين بالمحافظة، مؤكدًا استمرار العمل بكل جهد لخدمة أهالي الإسماعيلية من المزارعين.

وتأتي هذه الفعالية ضمن أنشطة الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن، التي تستهدف رفع معدلات الإنتاج وتحسين الجودة، باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية ذات القيمة الاقتصادية الكبرى، وركيزة أساسية لصناعة الغزل والنسيج محليًا وعالميًا.  

وشهدت الاحتفالية حضور ومشاركة كل من اللواء محمود شبايك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، والدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتورة أمل إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، إلى جانب نخبة من قيادات مركز البحوث الزراعية، وأساتذة معهد بحوث القطن، ومهندسي الإرشاد الزراعي والمكافحة، وعدد كبير من المزارعين.

الإسماعيلية

