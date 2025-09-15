قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القمة العربية في الدوحة.. لحظة فارقة في مواجهة العدوان الإسرائيلي
التعاون الإسلامي: نجدد إدانتنا الشديدة للاعتداء السافر على قطر
تميم بن حمد: إسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش
الرئيس السيسي يشارك القادة المشاركين في القمة العربية صورة تذكارية
بعد الهجوم عليه.. أستون فيلا يدعم تريزيجيه
أمير قطر: العدوان الإسرائيلي استهدف جهودنا للوساطة بشأن الحرب في غزة
عودة عجلات الإنتاج بشركة نسيج بالإسكندرية بعد أزمة وفاة رضيع إحدى العاملات
أمير قطر: إذا كانت إسرائيل تريد أن تغتال قادة حماس فلماذا تتفاوض معهم
التغذية والحركة .. وصفة ذهبية لحياة أطول وأكثر صحة في الشيخوخة
بث مباشر.. انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة بمشاركة الرئيس السيسي
أحمد موسى يكشف تفاصيل البيان الأولي لـ القمة العربية الإسلامية بالدوحة
والدها استشهد برصاص الاحتلال.. كواليس وفاة الطفلة الفلسطينية جوري ضحية كلب ضال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

التغذية والحركة .. وصفة ذهبية لحياة أطول وأكثر صحة في الشيخوخة

التغذية والحركة .. وصفة ذهبية لحياة أطول وأكثر صحة في الشيخوخة
التغذية والحركة .. وصفة ذهبية لحياة أطول وأكثر صحة في الشيخوخة
عبد الفتاح تركي

وصفة ذهبية لحياة أطول وأكثر صحة في الشيخوخة .. مع التقدم في العمر يمر الجسم بتغيرات طبيعية تؤثر على الصحة والحيوية، وتقدم مجلة "جيزوند بوند. دي" الألمانية بعض النصائح للراغبين في الحفاظ على أكبر قدر من قواهم الصحية في مرحلة الشيخوخة.

وصفة ذهبية لحياة أطول وأكثر صحة في الشيخوخة

وأوضحت المجلة أنه مع تراجع الكتلة العضلية وزيادة نسبة الدهون، يقل معدل الأيض وتنخفض حاجة الجسم إلى الطاقة، ورغم ذلك، تبقى الحاجة إلى الفيتامينات والمعادن عالية، بل وقد ترتفع في بعض الحالات، كما أن الجهاز المناعي يفقد شيئا من فعاليته، ما يجعل العدوى أكثر شيوعًا ويؤخر شفاء الجروح، وإلى جانب ذلك، قد تتأثر الشهية والإحساس بالعطش، ما يزيد من خطر سوء التغذية أو الجفاف، في حين تتغير أنماط النوم فتقل فترات النوم العميق ويزداد الأرق.

واقرأ أيضًا:

عايز تعمل تمارين؟ اعرف معدل ممارسة الرياضة المفيد للصحة

ويلعب الغذاء الصحي دورًا حاسمًا في مواجهة هذه التحديات، فمن المهم الاعتماد على نظام غذائي متنوع يشمل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان، إضافة إلى الأسماك أو اللحوم الخفيفة والزيوت النباتية، كما يُفضل تناول الأطعمة المطهية بلطف مثل الطهو على البخار أو السلق، لكونها أسهل في الهضم وأكثر فائدة في امتصاص العناصر الغذائية وفق دي بي إيه.

وعلى الجانب الآخر يجب تقليل استهلاك السكر والملح والدهون الحيوانية والأغذية المصنعة، ولا يقل شرب كميات كافية من السوائل أهمية، حتى عند غياب الشعور بالعطش، إذ يعد ذلك عاملًا أساسيًا للوقاية من الجفاف.

ممارسة الرياضة

ويمثل النشاط البدني الركيزة الثانية للحفاظ على الصحة في سن الشيخوخة، فالحركة اليومية البسيطة مثل المشي أو صعود السلالم تساهم بوضوح في تعزيز اللياقة، وتوصي الإرشادات بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط المعتدل أسبوعيا، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجة، مع إضافة تمارين لتقوية العضلات مرتين أسبوعيا، كما أن تمارين التوازن تُعد وسيلة فعالة لتقليل خطر السقوط والحفاظ على الاستقلالية في الحياة اليومية.

ممارسة الرياضة

إن الدمج بين التغذية السليمة والنشاط البدني المنتظم يمثل وصفة ذهبية للتمتع بحياة أطول وأكثر صحة، إذ يساعد في الحفاظ على القدرات الجسدية ويعزّز الاستقلالية، ويمكن كبار السن من مواجهة تحديات الشيخوخة بثقة وحيوية.

الشيخوخة صحة نصائح وإرشادات صحة الإنسان ممارسة الرياضة طرق مكافحة الشيخوخة أمراض الشيخوخة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

عماد النحاس

أقل من الأهلي.. ميدو يفتح النار على عماد النحاس عقب التعادل مع إنبي

هيثم شعبان

هيثم شعبان: كل مباريات الدوري بالنسبة لنا كئوس.. وهبوط مستوى الأهلي أمر طبيعي

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

رئيس جامعة حلوان: نفتح أبواب التحدي أمام شبابنا للمستقبل الرقمي بمصر

جامعة حلوان

جامعة حلوان تطلق برنامجًا رائدًا في هندسة الميكاترونيات والروبوتات

ندوة توعوية

السكة الحديد تنظم ندوة توعوية بمحافظة بورسعيد بالتعاون مع الأوقاف والعامة للاستعلامات

بالصور

طاجن السمك على الطريقة المغربية.. وصفة غنية بالنكهات البحرية والتوابل

لعمل طاجن السمك المغربي
لعمل طاجن السمك المغربي
لعمل طاجن السمك المغربي

أفخم سيارة ميني فان في أمريكا.. مرسيدس VLE

مرسيدس ميني فان
مرسيدس ميني فان
مرسيدس ميني فان

سلك صغير يجبر كيا على تفكيك سيارتها الجديدة "تيلورايد"

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

فيديو

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد