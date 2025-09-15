الأعلى عالميا .. 29.4% من سكان اليابان تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر

أعلنت الحكومة اليابانيةأمس أن نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر وصلت إلى 29.4%، وهو رقم قياسي جديد يجعل اليابان في صدارة دول العالم من حيث شيخوخة السكان بين الدول التي يزيد عدد سكانها عن 40 مليون نسمة.



وذكرت وزارة الشئون الداخلية والاتصالات ،في بيان لها، أن عدد كبار السن في البلاد بلغ 36.19 مليون نسمة، في حين ارتفع عدد العاملين منهم للعام الحادي والعشرين على التوالي إلى مستوى قياسي عند 9.3 مليون شخص، وذلك مع احتفال اليابان بـ"يوم احترام المسنين" اليوم.



وهذا المعدل يعني أن واحدًا من كل سبعة عمال في اليابان هو من كبار السن، وكان قانون السلامة والصحة الصناعية، الذي تم تعديله في مايو الماضي، قد ألزم الشركات بتحسين ظروف العمل للموظفين المسنين مع تزايد خطر الإصابات المرتبطة بالعمل مع التقدم في العمر.



وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر بلغ 15.68 مليون رجل و20.51 مليون امرأة، أي أقل بنحو 50 ألفًا مقارنة بالعام الماضي .



ويُتوقع بحسب المعهد الوطني لأبحاث السكان والضمان الاجتماعي، أن يرتفع عدد كبار السن في اليابان إلى 39.28 مليون نسمة بحلول عام 2040، أي ما يمثل 34.8% من إجمالي السكان، وهو ما يعكس الضغوط الديموغرافية المتزايدة مع دخول جيل الطفرة السكانية الثانية "مواليد 1971-1974" مرحلة الشيخوخة .



وعلى مستوى المقارنة الدولية، جاءت إيطاليا في المرتبة الثانية بعد اليابان بنسبة 25.1% من السكان بعمر 65 عامًا أو أكثر، تلتها ألمانيا بنسبة 23.7%، كما سجلت اليابان معدلًا مرتفعًا بشكل خاص في نسبة من هم في سن 75 عامًا أو أكثر "بنسبة 17.2%" مقارنة بالدول الأخرى ذات التركيبة السكانية المتقدمة في العمر.



وأضافت الوزارة أن معظم كبار السن العاملين في عام 2024 كانوا يعملون بعقود جزئية أو مؤقتة، مع تركّز وظائفهم في مجالي التجارة بالجملة والتجزئة.