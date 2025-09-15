قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما هو الذكر الذي يفتح لك كل الأبواب المغلقة؟.. ردده بجميع أوقاتك
65 ألف شهيد و164 ألف مصاب منذ بدء العدوان على قطاع غزة
وزير الطاقة الأمريكي: أوروبا قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي خلال عام
الأعلى عالميا .. 29.4% من سكان اليابان تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر
بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار
من كثرت عليه الهموم وحاصرته المصائب.. الإفتاء توصيه بـ6 كلمات
سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر
غير مجدية ولا تحقق السلام.. الحكومة السودانية تنتقد العقوبات الأمريكية
فضل صلاة الشروق.. 7 جوائز تبدل حياة من ضاق عليه رزقه
زعماء الدول العربية والاسلامية يبحثون اليوم بالدوحة التطورات الأخيرة بالمنطقة
طقس اليوم | شديد الحرارة .. وشبورة وارتفاع أمواج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأعلى عالميا .. 29.4% من سكان اليابان تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر

الأعلى عالميا .. 29.4% من سكان اليابان تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر
الأعلى عالميا .. 29.4% من سكان اليابان تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر
أ ش أ

أعلنت الحكومة اليابانيةأمس  أن نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر وصلت إلى 29.4%، وهو رقم قياسي جديد يجعل اليابان في صدارة دول العالم من حيث شيخوخة السكان بين الدول التي يزيد عدد سكانها عن 40 مليون نسمة.


وذكرت وزارة الشئون الداخلية والاتصالات ،في بيان لها، أن عدد كبار السن في البلاد بلغ 36.19 مليون نسمة، في حين ارتفع عدد العاملين منهم للعام الحادي والعشرين على التوالي إلى مستوى قياسي عند 9.3 مليون شخص، وذلك مع احتفال اليابان بـ"يوم احترام المسنين" اليوم.


وهذا المعدل يعني أن واحدًا من كل سبعة عمال في اليابان هو من كبار السن، وكان قانون السلامة والصحة الصناعية، الذي تم تعديله في مايو الماضي، قد ألزم الشركات بتحسين ظروف العمل للموظفين المسنين مع تزايد خطر الإصابات المرتبطة بالعمل مع التقدم في العمر.


وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر بلغ 15.68 مليون رجل و20.51 مليون امرأة، أي أقل بنحو 50 ألفًا مقارنة بالعام الماضي .


ويُتوقع بحسب المعهد الوطني لأبحاث السكان والضمان الاجتماعي، أن يرتفع عدد كبار السن في اليابان إلى 39.28 مليون نسمة بحلول عام 2040، أي ما يمثل 34.8% من إجمالي السكان، وهو ما يعكس الضغوط الديموغرافية المتزايدة مع دخول جيل الطفرة السكانية الثانية "مواليد 1971-1974" مرحلة الشيخوخة .


وعلى مستوى المقارنة الدولية، جاءت إيطاليا في المرتبة الثانية بعد اليابان بنسبة 25.1% من السكان بعمر 65 عامًا أو أكثر، تلتها ألمانيا بنسبة 23.7%، كما سجلت اليابان معدلًا مرتفعًا بشكل خاص في نسبة من هم في سن 75 عامًا أو أكثر "بنسبة 17.2%" مقارنة بالدول الأخرى ذات التركيبة السكانية المتقدمة في العمر.
 

وأضافت الوزارة أن معظم كبار السن العاملين في عام 2024 كانوا يعملون بعقود جزئية أو مؤقتة، مع تركّز وظائفهم في مجالي التجارة بالجملة والتجزئة.

الحكومة اليابانية رقم قياسي جديد صدارة دول العالم من حيث شيخوخة السكان وزارة الشئون الداخلية والاتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

صورة من الحدث

رغم منحه الضوء الأخضر لإسرائيل.. قطر تشكر ترامب

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة

ارتفاع جديد .. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025

ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلماني: القمة العربية الإسلامية محطة محورية لإعادة الصف العربي

الجبهة الوطنية

الجبهة الوطنية يفتتح معرض عودة المدارس بمدينة 6 أكتوبر بخصومات تصل إلى 40%

الحبس

عقوبات صارمة للهيئات الشبابية في حال إنفاق الأموال بغير الغرض المخصص لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد