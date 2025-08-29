أبرزهم الحمل والثور .. أبراج تعشق ممارسة الرياضة| هل انت منهم؟

في الوقت الذي يبحث فيه الكثيرون عن طرق لتحسين لياقتهم البدنية، يكشف علم الفلك جانبًا طريفًا من شخصية كل برج ويحدد نوع الرياضة الأقرب لطباعه.

فمواليد برج الحمل يعشقون التحدي، لذا تناسبهم الرياضات القتالية والجري السريع، بينما يفضل برج الثور الأنشطة التي تجمع بين الراحة والجهد مثل اليوجا وركوب الدراجات. أما برج الجوزاء فيميل إلى الألعاب الجماعية التي تسمح له بالتواصل والحركة السريعة.

على الجانب الآخر، ينجذب مواليد برج السرطان للرياضات المائية كالسباحة، في حين أن برج الأسد يبرع في الألعاب التي تمنحه مساحة للظهور مثل الرقص أو كرة القدم. أما برج العذراء فيجد متعته في الرياضات المنظمة كالتمارين البدنية داخل الصالات الرياضية.

ويُعرف عن برج الميزان حبه للتوازن، لذا تناسبه رياضات مثل التنس أو البيلاتس، بينما يختار برج العقرب الأنشطة القوية التي تُخرج طاقته مثل رفع الأثقال. أما مواليد برج القوس فهم محبو للمغامرة والسفر، لذا يفضلون رياضات الهواء الطلق كالتسلق.

ويتميز برج الجدي بالانضباط، مما يجعله بارعًا في الرياضات التي تحتاج صبرًا كالماراثون، في حين يبدع برج الدلو في الأنشطة غير التقليدية مثل الرياضات المائية الحديثة. وأخيرًا، فإن برج الحوت ينجذب لكل ما له علاقة بالبحر، كاليوغا المائية أو الغوص.

ويؤكد خبراء الفلك أن اختيار الرياضة المناسبة لشخصيتك قد يجعل الالتزام بها أكثر سهولة ومتعة، حيث ينعكس التوافق بين الطاقة الفلكية والنشاط البدني على الصحة الجسدية والنفسية معًا.