إيهاب الخطيب يكشف حقيقة رحيل ريبيرو في حالة الخسارة أمام بيراميدز
سوق أسماك بورسعيد يستقبل آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة تسجيل عقد زيزو مع الأهلي بـ 5 ملايين جنيه باتحاد الكرة
مسئولة سابقة في الناتو: الحلف لا يخطط لضم أوكرانيا حاليا.. وروسيا تهدد الأمن الأوروبي
بفستان ملون.. هيفاء وهبي تستعرض إنوثتها
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بـ 6 أكتوبر
6 دول أوروبية تدين الخطط الإسرائيلية لاحتلال غزة .. بيان مشترك
هل احتفل النبي بيوم مولده؟.. شوقي علام: كان الرسول يذكّر الأمة بميلاده
للحفاظ على قلبك .. 3 فحوصات و3 عادات و3 أطعمة ينصح بها جمال شعبان
بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟
سيد عبد الحفيظ يشارك في تشييع جثمان اللواء وائل عزت من مسجد الشرطة
بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة قبل ممارسة الرياضة؟ خبراء يكشفون أسرار الطاقة الصفراء

تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم
تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم
آية التيجي

يُعدّ الموز من أكثر الفواكه التي يوصي بها خبراء التغذية قبل ممارسة الرياضة، إذ يحتوي على مزيج مثالي من الكربوهيدرات، البوتاسيوم، وسكريات طبيعية تمنح الجسم دفعة سريعة من الطاقة وتحميه من التشنجات العضلية والإرهاق.

فوائد تناول الموز قبل ممارسة الرياضة

بحسب موقع One Peloton، تحتوي الموزة الواحدة على نحو 27 إلى 30 غرامًا من الكربوهيدرات، وهي مصدر طاقة طبيعي يساعد على تحسين الأداء الرياضي، خاصةً عند تناولها قبل التمرين بـ15 إلى 30 دقيقة. 

كما أن الموز قليل الألياف (أقل من 3 غرامات)، مما يجعله سهل الهضم ويمنع أي شعور بالثقل أثناء الحركة، ومن أبرز فوائد تناول حبة من الموز قبل ممارسة الرياضة ما يلي:

ـ ترطيب طبيعي وحماية من التشنجات:

أوضح موقع Health.com أن الموز غني بالبوتاسيوم، إذ يوفر حوالي 16% من الاحتياج اليومي في الحبة الواحدة، وهذا المعدن أساسي للحفاظ على توازن السوائل في الجسم، دعم وظائف الأعصاب والعضلات، وتقليل احتمالية التقلّصات العضلية التي تُصيب الرياضيين.

تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم

ـ تثبيت مستوى السكر في الدم:

وتؤدي التمارين الشاقة إلى انخفاض مفاجئ في سكر الدم، ما يسبب دوخة أو إرهاق. لكن تناول الموز قبل التمارين يساعد على توفير جرعة من الجلوكوز الطبيعي تمنع هذا الهبوط.

ـ تحسين الأداء والتحمل:

أظهرت دراسات نشرتها Vinmec، أن تناول الموز قبل التمارين التحملية مثل الجري وركوب الدراجة يمكن أن يُطيل وقت النشاط ويؤخر الشعور بالتعب، مما يمنح الرياضيين قدرة أفضل على الاستمرار.

ـ بديل طبيعي لمكملات ما قبل التمرين:

وأكدت مجلة EatingWell، أن الموز يُعتبر وجبة خفيفة مثالية قبل التمارين، إذ يوفر الطاقة والعناصر الغذائية بشكل طبيعي وآمن، مقارنةً ببودرة المكملات الصناعية.

تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم

ويمكن لتناول موزة واحدة قبل التمرين بـ15–30 دقيقة يمنح الجسم طاقة سريعة، يحمي من التشنجات العضلية، ويُحسّن الأداء الرياضي. وهو بذلك يُعدّ خيارًا طبيعيًا واقتصاديًا يعزز اللياقة البدنية دون الحاجة إلى مكملات صناعية.

الموز ممارسة الرياضة تناول الموز قبل ممارسة الرياضة طاقة سريعة سهلة الهضم الكربوهيدرات البوتاسيوم سكريات طبيعية التشنجات العضلية

