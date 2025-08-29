ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة قبل ممارسة الرياضة؟ خبراء يكشفون أسرار الطاقة الصفراء

يُعدّ الموز من أكثر الفواكه التي يوصي بها خبراء التغذية قبل ممارسة الرياضة، إذ يحتوي على مزيج مثالي من الكربوهيدرات، البوتاسيوم، وسكريات طبيعية تمنح الجسم دفعة سريعة من الطاقة وتحميه من التشنجات العضلية والإرهاق.

فوائد تناول الموز قبل ممارسة الرياضة

بحسب موقع One Peloton، تحتوي الموزة الواحدة على نحو 27 إلى 30 غرامًا من الكربوهيدرات، وهي مصدر طاقة طبيعي يساعد على تحسين الأداء الرياضي، خاصةً عند تناولها قبل التمرين بـ15 إلى 30 دقيقة.

كما أن الموز قليل الألياف (أقل من 3 غرامات)، مما يجعله سهل الهضم ويمنع أي شعور بالثقل أثناء الحركة، ومن أبرز فوائد تناول حبة من الموز قبل ممارسة الرياضة ما يلي:

ـ ترطيب طبيعي وحماية من التشنجات:

أوضح موقع Health.com أن الموز غني بالبوتاسيوم، إذ يوفر حوالي 16% من الاحتياج اليومي في الحبة الواحدة، وهذا المعدن أساسي للحفاظ على توازن السوائل في الجسم، دعم وظائف الأعصاب والعضلات، وتقليل احتمالية التقلّصات العضلية التي تُصيب الرياضيين.

تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم

ـ تثبيت مستوى السكر في الدم:

وتؤدي التمارين الشاقة إلى انخفاض مفاجئ في سكر الدم، ما يسبب دوخة أو إرهاق. لكن تناول الموز قبل التمارين يساعد على توفير جرعة من الجلوكوز الطبيعي تمنع هذا الهبوط.

ـ تحسين الأداء والتحمل:

أظهرت دراسات نشرتها Vinmec، أن تناول الموز قبل التمارين التحملية مثل الجري وركوب الدراجة يمكن أن يُطيل وقت النشاط ويؤخر الشعور بالتعب، مما يمنح الرياضيين قدرة أفضل على الاستمرار.

ـ بديل طبيعي لمكملات ما قبل التمرين:

وأكدت مجلة EatingWell، أن الموز يُعتبر وجبة خفيفة مثالية قبل التمارين، إذ يوفر الطاقة والعناصر الغذائية بشكل طبيعي وآمن، مقارنةً ببودرة المكملات الصناعية.

ويمكن لتناول موزة واحدة قبل التمرين بـ15–30 دقيقة يمنح الجسم طاقة سريعة، يحمي من التشنجات العضلية، ويُحسّن الأداء الرياضي. وهو بذلك يُعدّ خيارًا طبيعيًا واقتصاديًا يعزز اللياقة البدنية دون الحاجة إلى مكملات صناعية.