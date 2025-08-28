قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خفض الفائدة في مصر | خطوة جريئة تعزز النمو وتؤكد تعافي الاقتصاد .. خبير يعلق
محمد عبد الوهاب: مركز زراعة الكبد هرم رابع للرئيس السيسي في مصر
بعد ظهور نتيجة الدور الثاني.. التعليم العالي تكشف عن تنسيق الكليات والمؤشرات الأولية
شيرين عبد الوهاب أو أنغام .. مصطفى شوقي يكشف عن فنانة يحب التعاون معها .. فيديو
البيت الأبيض: ترامب غاضب من هجمات روسيا على أوكرانيا ويعد ببيان حاسم
توقعات بانخفاض مجدد لأسعار الفائدة بواقع 2% خلال الاجتماعات المقبلة
​كان كل خوفي إني أسيب ولادي.. أنغام تنهار بالبكاء وتكشف كيف أنقذها دعاء جمهورها
من الحلم إلى الوهم.. 70 طالبًا يحررون محاضر ضد أكاديمية الضيافة بسوهاج بعد "رحلة الموت" في شاطئ أبو تلات
غيابات مؤثرة تضرب الأهلي وبيراميدز قبل قمة الجولة الخامسة في الدوري
قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026 كاملة.. قمم نارية بين كبار القارة العجوز
متى يقرر الطالب الالتحاق بالثانوية أو البكالوريا؟.. مفاجأة تكشف الفارق
الوطنية للانتخابات توضح بالأرقام تفاصيل كثافات الناخبين أمام لجان جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
بالصور

5 أضرار خطيرة تهدد صحة عشاق المشروبات الغازية وبدائل طبيعية أفضل

آية التيجي

تُعد المشروبات الغازية من أكثر المنتجات استهلاكًا حول العالم، فهي مشروبات محببة الطعم وواسعة الانتشار.

وقد كشفت الدراسات الطبية الحديثة عن الوجه الآخر المشروبات الغازية، إذ تؤكد أنها قد تُشكل خطرًا صحيًا كبيرًا عند الإفراط في تناولها يوميًا، وفقا لما نشر في موقع “ويب ميد” الطبي، ومن أبرزها ما يلي :

- المشروبات الغازية والسمنة:

كوب واحد من المشروبات الغازية (330 مل تقريبًا) يحتوي على أكثر من 7 ملاعق سكر، أي ما يعادل نصف الكمية اليومية الموصى بها من منظمة الصحة العالمية. هذه النسبة العالية من السكر تزيد الوزن بسرعة وتُضاعف معدلات السمنة عند الأطفال والبالغين.

- خطر الإصابة بمرض السكري:

تشير الدراسات إلى أن تناول المشروبات الغازية يوميًا يزيد من مقاومة الجسم للأنسولين، وهو ما يُمهّد للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

- تآكل الأسنان وضعف العظام:

تحتوي المشروبات الغازية على أحماض مثل الفوسفوريك والكربونيك، التي تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان وزيادة فرص التسوس. كما أن الإفراط في استهلاكها قد يُضعف العظام بمرور الوقت ويزيد خطر الإصابة بهشاشة العظام.

- مشاكل الجهاز الهضمي:

الغازات والسكريات المرتفعة في هذه المشروبات تُسبب انتفاخات وارتجاعًا حمضيًا، ما يؤثر سلبًا على صحة المعدة والجهاز الهضمي عمومًا.

- التأثير على القلب:

الدراسات الحديثة ربطت بين الإفراط في شرب المشروبات الغازية وبين ارتفاع الدهون الثلاثية وضغط الدم، ما يرفع احتمالية الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

بدائل صحية أفضل من المشروبات الغازية

ـ شرب الماء الفوار مع شرائح الفاكهة الطبيعية.

ـ تناول العصائر الطبيعية غير المُحلّاة.

ـ الاعتماد على شاي الأعشاب والمشروبات الخالية من السكر.

المشروبات الغازية السمنة مرض السكري صحة الأسنان صحة القلب بدائل صحية

