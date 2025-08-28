5 أضرار خطيرة تهدد صحة عشاق المشروبات الغازية وبدائل طبيعية أفضل

تُعد المشروبات الغازية من أكثر المنتجات استهلاكًا حول العالم، فهي مشروبات محببة الطعم وواسعة الانتشار.

مخاطر الإفراط في إستهلاك المشروبات الغازية

وقد كشفت الدراسات الطبية الحديثة عن الوجه الآخر المشروبات الغازية، إذ تؤكد أنها قد تُشكل خطرًا صحيًا كبيرًا عند الإفراط في تناولها يوميًا، وفقا لما نشر في موقع “ويب ميد” الطبي، ومن أبرزها ما يلي :

- المشروبات الغازية والسمنة:

كوب واحد من المشروبات الغازية (330 مل تقريبًا) يحتوي على أكثر من 7 ملاعق سكر، أي ما يعادل نصف الكمية اليومية الموصى بها من منظمة الصحة العالمية. هذه النسبة العالية من السكر تزيد الوزن بسرعة وتُضاعف معدلات السمنة عند الأطفال والبالغين.

- خطر الإصابة بمرض السكري:

تشير الدراسات إلى أن تناول المشروبات الغازية يوميًا يزيد من مقاومة الجسم للأنسولين، وهو ما يُمهّد للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

- تآكل الأسنان وضعف العظام:

تحتوي المشروبات الغازية على أحماض مثل الفوسفوريك والكربونيك، التي تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان وزيادة فرص التسوس. كما أن الإفراط في استهلاكها قد يُضعف العظام بمرور الوقت ويزيد خطر الإصابة بهشاشة العظام.

- مشاكل الجهاز الهضمي:

الغازات والسكريات المرتفعة في هذه المشروبات تُسبب انتفاخات وارتجاعًا حمضيًا، ما يؤثر سلبًا على صحة المعدة والجهاز الهضمي عمومًا.

- التأثير على القلب:

الدراسات الحديثة ربطت بين الإفراط في شرب المشروبات الغازية وبين ارتفاع الدهون الثلاثية وضغط الدم، ما يرفع احتمالية الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

بدائل صحية أفضل من المشروبات الغازية

ـ شرب الماء الفوار مع شرائح الفاكهة الطبيعية.

ـ تناول العصائر الطبيعية غير المُحلّاة.

ـ الاعتماد على شاي الأعشاب والمشروبات الخالية من السكر.