الجرام يتخطي 5 الاف.. أسعار الذهب اليوم في مصر

يشهد سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 حالة من النشاط الملحوظ مع استمرار الإقبال من جانب المواطنين لمعرفة سعر الذهب اليوم.

ويهتم بسعر الذهب، المقبلين على الزواج أو الباحثين عن وسيلة آمنة للادخار في ظل حالة عدم الاستقرار التي يمر بها الاقتصاد العالمي، ما جعل المعدن الأصفر الخيار الأول لحفظ القيمة ومواجهة التضخم.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة بدون احتساب المصنعية متوسطات على النحو التالي:

عيار 24: بيع 5674 جنيه، شراء 5651 جنيه.

عيار 22: بيع 5201 جنيه، شراء 5180 جنيه.

عيار 21: بيع 4965 جنيه، شراء 4945 جنيه.

عيار 18: بيع 4256 جنيه، شراء 4239 جنيه.

عيار 14: بيع 3310 جنيه، شراء 3297 جنيه.

عيار 12: بيع 2837 جنيه، شراء 2826 جنيه.

الأونصة: بيع 176490 جنيه، شراء 175779 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 39720 جنيه، شراء 39560 جنيه.

كما سجلت الأونصة عالميا 3692.49 دولار.

أسعار الذهب أمس الاثنين 15 سبتمبر 2025

جاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24: بيع 5606 جنيه، شراء 5583 جنيه.

عيار 22: بيع 5139 جنيه، شراء 5118 جنيه.

عيار 21: بيع 4905 جنيه، شراء 4885 جنيه.

عيار 18: بيع 4204 جنيه، شراء 4187 جنيه.

عيار 14: بيع 3270 جنيه، شراء 3257 جنيه.

عيار 12: بيع 2803 جنيه، شراء 2791 جنيه.

الأونصة: بيع 174357 جنيه، شراء 173646 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 39240 جنيه، شراء 39080 جنيه.

وسجلت الأونصة عالميا 3648.45 دولار.

أسعار الذهب أول أمس الأحد 14 سبتمبر 2025

عيار 24: بيع 5600 جنيه، شراء 5577 جنيه.

عيار 22: بيع 5133 جنيه، شراء 5112 جنيه.

عيار 21: بيع 4900 جنيه، شراء 4880 جنيه.

عيار 18: بيع 4200 جنيه، شراء 4183 جنيه.

عيار 14: بيع 3267 جنيه، شراء 3253 جنيه.

عيار 12: بيع 2800 جنيه، شراء 2789 جنيه.

الأونصة: بيع 174180 جنيه، شراء 173469 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 39200 جنيه، شراء 39040 جنيه.

وسجلت الأونصة بالدولار 3643.12 دولار.

الأعيرة الأكثر تداولا في السوق

يحتل عيار 21 صدارة الأعيرة من حيث الإقبال خاصة للزواج والخطوبة، بينما يتميز عيار 24 بنقائه وارتفاع قيمته.

فيما يلقى عيار 18 رواجا بين الشباب بسبب تنوع تصميماته وانخفاض أسعاره نسبيا.

وتظل السبائك والجنيهات الذهبية الخيار الأمثل للمستثمرين الباحثين عن ادخار طويل الأجل.

العوامل المؤثرة على الأسعار

تتأثر أسعار الذهب في مصر بحركة الأونصة في البورصات العالمية، إلى جانب تقلبات سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

فضلا عن السياسات النقدية ومعدلات التضخم العالمية، وهو ما ينعكس مباشرة على السوق المحلية.

المصنعية ورسوم الدمغة

تضاف إلى السعر الأساسي للجرام مصاريف مصنعية تتراوح بين 20 و80 جنيها وفقا للعيار والتصميم.

إضافة إلى رسوم دمغة ثابتة، وهي مبالغ لا يتم استردادها عند البيع حيث تخصم من السعر النهائي.

اهميه ادخار الذهب

لا يقتصر الذهب على كونه للزينة فحسب، بل يعد أيضا أداة استثمارية آمنة تحافظ على القيمة لفترات طويلة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة، مما يجعله الملاذ الآمن للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.