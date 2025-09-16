بعد تحذير الجهاز.. سبب الرائحة الكريهة للغاز الطبيعي

يتساءل المواطنون عن سبب إضافة الرائحه الكريهة للغاز الطبيعي، والتي أعلن جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر أن شركة ناتجاس الوطنية للغاز ستبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، في تعبئة مادة الرائحة المميزة للغاز الطبيعي داخل خزان مادة الرائحة الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط، الواقعة خلف نادي الصيد المصري بالتوسعات الشمالية.

سبب رائحة الغاز الطبيعي الكريهة

وأوضح الجهاز أن هذه العملية قد ينتج عنها انتقال رائحة الغاز إلى بعض المناطق المجاورة أو إلى أماكن أخرى تبعا لحركة الرياح وشدة الهواء، مشددا على أن ذلك أمر طبيعي ولا يدعو لأي قلق.

إجراءات فنية للسلامة



أكد جهاز 6 أكتوبر أن تعبئة مادة الرائحة تجرى كإجراء فني ضروري لضمان سلامة المواطنين، حيث إن الغاز الطبيعي في صورته النقية عديم الرائحة، وهو ما يستلزم إضافة مواد كيميائية مميزة تتيح الكشف المبكر عن أي تسرب محتمل.

وأشار الجهاز إلى أن تعبئة الرائحة ستبدأ من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، موضحا أن ظهور أي رائحة غاز في هذه الفترة يرجع فقط للإجراءات الفنية الخاصة بالإضافة، ولا يمثل خطرا على الإطلاق.

أهاب جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر بالمواطنين عدم الانزعاج من ظهور أي رائحة، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على الالتزام بأعلى معايير الأمان والسلامة في شبكات الغاز الطبيعي.

اختراع الرائحة الكريهة التي تضاف للغاز الطبيعي

ونال المهندس البريطاني بيتر هانسن جائزة الإنجاز مدى الحياة، تقديرا لاختراعه الذي أحدث فارقا عالميا في مجال السلامة العامة، بعدما ابتكر المركب الكيميائي المسؤول عن الرائحة الكريهة التي تضاف إلى الغاز الطبيعي.

ويسهم هذا الابتكار في تنبيه المواطنين عند حدوث أي تسرب، إذ إن الغاز الطبيعي في صورته النقية عديم الرائحة ولا يمكن اكتشافه بسهولة.

وقد وصفت الرائحة التي ابتكرها هانسن بأنها من "أبشع الروائح على الإطلاق"، وهو ما يتيح لأي شخص التعرف على تسرب الغاز فور استنشاقها، الأمر الذي ساعد في إنقاذ حياة مئات الملايين عبر العقود الماضية.

لماذا يضاف رائحة إلى الغاز الطبيعي؟

الكشف عن التسربات: كل من الغاز الطبيعي (الميثان) وغاز البترول المسال (البروبان والبيوتان) عديمان اللون والرائحة في حالتهما الخام، ما يجعل من الصعب اكتشاف أي تسرب بدون إضافة مادة مميزة.

منع الكوارث: إضافة مادة ذات رائحة قوية مثل رائحة البيض الفاسد تتيح سرعة اكتشاف التسرب واتخاذ الإجراءات الوقائية، ما يمنع وقوع حرائق أو انفجارات.

أشهر المواد المستخدمة برائحة الغاز الطبيعي

الميركابتان (Mercaptan): مركب كيميائي يعد الأكثر شيوعا، يتميز برائحة نفاذة تشبه البيض الفاسد أو الثوم المحروق.

رباعي هيدروثيوفين (THT): سائل عديم اللون برائحة كبريتية قوية، يستخدم على نطاق واسع لإضفاء الطابع المميز على الغاز الطبيعي والغاز المسال.

إضافة هذه المواد الكيميائية لا تغير من خصائص الغاز أو كفاءته، لكنها تمثل وسيلة إنذار مبكر تضمن حماية الأرواح والممتلكات من الأخطار المحتملة.

شركات الغاز توجه المواطنين بخطوات عاجلة عند ملاحظة رائحة غاز داخل المنازل

أصدرت شركات الغاز الطبيعي تحذيرا عاجلا للمواطنين بضرورة اتباع مجموعة من التعليمات والإرشادات الوقائية فور ملاحظة انتشار رائحة غاز داخل المنازل أو الأماكن المغلقة، وذلك حفاظا على السلامة العامة وتجنب وقوع حوادث قد تؤدي إلى انفجارات أو حرائق.

إجراءات وقائية فورية



شددت الشركات على أن الخطوة الأولى عند اكتشاف رائحة الغاز هي فتح جميع النوافذ والأبواب بشكل فوري لتجديد الهواء والسماح بتسريب الغاز إلى الخارج، مع الحرص على التهوية الجيدة لتقليل تركيز الغاز داخل المكان.

كما أوصت بإغلاق جميع صمامات الغاز المتصلة بالأجهزة المختلفة، إلى جانب غلق الصمام الرئيسي المغذي للمنزل أو المنشأة، مع ضرورة إبعاد أي مصادر حرارية أو قابلة للاشتعال مثل الولاعات وأعواد الكبريت والزيوت.

تجنب التعامل مع الكهرباء



ونبهت الشركات إلى خطورة استخدام الأجهزة الكهربائية أو محاولة تشغيلها أو إيقافها في حالة وجود تسرب، حيث يمكن أن تصدر عنها شرارة صغيرة تتسبب في اشتعال الغاز، وهو ما ينطبق أيضا على مفاتيح الإضاءة أو الضغط على الكبس الكهربائي.

التواصل مع الطوارئ فورا



وطالبت شركات الغاز المواطنين بسرعة التواصل مع أرقام الطوارئ المخصصة للإبلاغ عن أي تسرب، وطلب المساعدة الفنية العاجلة من المختصين، مؤكدة أن الاستجابة السريعة قد تمنع كوارث محتملة وتحافظ على الأرواح والممتلكات.

