مدبولي: اكتشاف بئر جديدة في الصحراء الغربية بطاقة 50 مليون قدم مكعب غاز

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تابع مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول، آخر تطورات القطاع.

وأضاف خلال المؤتمر الحكومي الأسبوعي، مساء الأربعاء، أن الرئيس اطمئن خلال اللقاء على سداد المستحقات وتخفيض مديونية الشركاء الأجانب.

وأضاف: “كل يوم نسمع أخبارًا لظهور بعض الاستكشافات الجديدة، وهو أمر جيد يؤدي إلى زيادة وعودة إنتاج مصر المحلي والاعتماد عليه، والتقليل من فاتورة الاستيراد على مدار الأزمة الاقتصادية”.

وأشار إلى اكتشاف بئر جديدة في الصحراء الغربية بطاقة 50 مليون قدم مكعب من الغاز، مؤكدًا أنه سيدخل الخدمة على الفور، بما يقلل من فاتورة الاستيراد.

ولفت إلى اتفاق الحكومة مع أكبر شركات التعدين في البحث والاستكشاف داخل مصر، كما يحدث في قطاعي البترول والغاز.