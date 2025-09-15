الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة لشهر سبتمبر

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر سبتمبر، يبحث عنه اصحاب منحة تكافل وكرامة، والتي أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إتاحة خدمة الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2025 عبر الموقع الرسمي باستخدام الرقم القومي، وذلك ضمن جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم النقدي إلى الفئات الأكثر احتياجا.

وزارة التضامن الاجتماعي

برنامج تكافل وكرامة 2025

يعد البرنامج أحد أهم أدوات الدعم النقدي المشروط، حيث يستهدف الأسر الفقيرة، كبار السن، ذوي الإعاقة، الأيتام، والنساء المعيلات، وتم تحديث قاعدة بيانات المستفيدين لشهر سبتمبر بعد مراجعة دقيقة لضمان الشفافية وعدالة التوزيع.

رابط الاستعلام عن أسماء تكافل وكرامة سبتمبر 2025

يمكن الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي:(https://tk.moss.gov.eg)، ثم اختيار "الاستعلام عن موقف بطاقة تكافل وكرامة"، وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما، لتظهر النتيجة مباشرة سواء بالقبول أو قيد المراجعة أو الرفض مع توضيح السبب.

معايير القبول في تكافل وكرامة

أن تكون الأسرة تحت خط الفقر وفق بحث الحالة الاجتماعية والدخل.

عدم وجود دخل ثابت من وظيفة حكومية أو نشاط تجاري.

عدم امتلاك عقارات أو أراض ذات قيمة.

التزام الأبناء بالحضور المدرسي.

عدم حصول المتقدم على معاش حكومي أو تأميني.

قيمة الدعم بعد الزيادة

تواصل الوزارة صرف الدعم الشهري بعد زيادة 25% التي تم تطبيقها في أبريل الماضي، حيث تتراوح القيمة بين 750 و1000 جنيه للأسر، و650 إلى 900 جنيه لكبار السن وذوي الإعاقة، على أن تصل إلى 1050 جنيها للأسرة كاملة الدعم.

موعد صرف تكافل وكرامة سبتمبر 2025

يبدأ الصرف اعتبارا من الأحد 15 سبتمبر 2025 عبر بطاقات "ميزة" الذكية ومكاتب البريد بجميع المحافظات وفق الجدول الزمني المعلن.

في حالة رفض الطلب يمكن للمتقدمين تقديم تظلم إلكتروني من خلال نفس الموقع الرسمي، وذلك بإدخال الرقم القومي وتحميل المستندات المطلوبة، لحين مراجعة الطلب من الجهات المختصة.

موعد صرف تكافل وكرامة

صرف معاش تكافل وكرامة متاح عبر جميع ماكينات الصراف الآلي للبنوك على مستوى الجمهورية، إضافة إلى مكاتب البريد وبطاقات "ميزة"، مع إمكانية استخدام الدعم في الدفع الإلكتروني وسداد المعاملات الحكومية والمشتريات اليومية.

ويأتي هذا في إطار خطة الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، حيث تصل موازنة البرنامج إلى 54 مليار جنيه سنويا بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة بنسبة 25% بداية من أبريل الماضي، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية ومساعدتها على مواجهة أعباء المعيشة.

ويستهدف برنامج تكافل وكرامة فئات بعينها تشمل كبار السن غير القادرين على العمل، ذوي الإعاقة، النساء المعيلات مثل الأرامل والمطلقات وزوجات السجناء، إضافة إلى الأيتام وأبناء الأسر الفقيرة.

وتتراوح قيمة الدعم النقدي وفق الشرائح المختلفة بين 750 و1000 جنيه شهريا للأسر المستحقة، بينما يحصل كبار السن وذوو الإعاقة على دعم يتراوح بين 650 و900 جنيه، مع إمكانية زيادته للأسر التي تضم أطفالا أو أفرادا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن أحقية الحصول على المعاش أو معرفة ما إذا كانوا ضمن الأسماء الجديدة لشهر سبتمبر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة tk.moss.gov.eg، من خلال إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما بدقة، حيث تظهر نتيجة الاستعلام فورا إما بالقبول أو الرفض مع توضيح الأسباب أو بكون الطلب قيد المراجعة.

شروط الاستفادة من البرنامج، وفي مقدمتها ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته يعمل بوظيفة حكومية أو خاصة بدخل تأميني يتجاوز 400 جنيه شهريا، وألا تحصل الأسرة على أي دعم نقدي آخر، إلى جانب التزام الأبناء بالتعليم، والانتظام في المتابعة الطبية والتطعيمات للأطفال.

صرف تكافل وكرامة

وبالنسبة للأوراق المطلوبة للتسجيل في تكافل وكرامة، تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، شهادات الميلاد لأفراد الأسرة، شهادة طبية في حالة الإعاقة، إضافة إلى وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة حسب الحالة الاجتماعية.

ويستمر البرنامج في إدخال دفعات جديدة من المستحقين شهريا بعد مراجعة البيانات وتنقية القوائم بشكل دوري لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا، مع إتاحة خدمة تقديم التظلمات إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة لتصحيح أو مراجعة الموقف في حالة رفض الطلب.