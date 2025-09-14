قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هآرتس: نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بشأن عملية غزة وعائلات المخطوفين تدعو للحذر
التحريات تكشف لغز مقـ.تل شاب سوداني في المعادي
غدا..أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ.تل زوجها وأطفاله الستة بالمنيا
النحاس: لعبنا على الفوز أمام إنبي
ضمن احتفالات الجامع الأزهر بذكرى المولد.. الجبة: النبي اتبع في دعوته منهج التيسير
أحمد موسى: النائب أبو العينين علق بأن هناك استيطانا في الضفة وجرائم حرب في غزة
انقلبت بهم السيارة.. إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في حادث بالدقهلية
في أول ظهور بعد محاولة الاغتيال.. طاهر النونو: نتنياهو دمر أي فرصة للوصول لاتفاق
30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة
تريزيجيه أفضل لاعب في مباراة الأهلي وإنبي
بالأسعار .. استخراج البطاقة الشخصية2025 من السجل وأونلاين
كيف أنقذ محمد صلاح ليفربول من فخ بيرنلي وقاده لانطلاقة مثالية بالدوري الإنجليزي؟
توك شو

مساعد وزير التموين: كارت الخدمات الحكومية الموحد يضم التأمين الصحي والدعم التمويني وتكافل وكرامة

علي مكي

قال الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، إن كارت الخدمات الحكومية الموحد يهدف إلى توحيد عدد من الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في بطاقة واحدة، بما يساهم في تسهيل الحصول على تلك الخدمات بشكل آمن وسلس.

وأوضح شتا خلال استضافته مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "أحداث الساعة"، على قناة "إكسترا نيوز"،  أن الكارت يتيح للمواطنين الاستفادة من خدمات متعددة، على رأسها التأمين الصحي الشامل، وصرف الدعم التمويني (السلع التموينية والخبز)، بالإضافة إلى أي خدمات أخرى قد تُضاف لاحقًا مثل برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وغيرها من الخدمات التي يستحقها المواطن من الدولة.

وأشار مساعد وزير التموين إلى أن محافظة بورسعيد تم اختيارها لتكون نقطة الانطلاق في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الكارت الموحد، وذلك لعدة أسباب، أبرزها أنها من أوائل المحافظات التي تم فيها تطبيق التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن أن تعداد سكانها أقل نسبيًا من باقي المحافظات، مما يجعلها بيئة مناسبة لتجربة وتقييم المبادرة.

وحول دور الكارت الموحد في تشجيع المواطنين على التعاملات الرقمية، أكد شتا أن الكارت يتمتع بأعلى درجات الأمان، حيث تم تصميمه وفقًا لمعايير الأمن السيبراني الحديثة، والتي تضمن أن يحصل المواطن الحقيقي فقط على الخدمة، مما يعزز الثقة في المنظومة الرقمية ويقلل من التخوفات المرتبطة بها.

وفيما يخص تحديث البيانات، شدد شتا على أهمية هذه الخطوة لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بصورة دقيقة ومنظمة، قائلاً إن استمارة تحديث البيانات التي تم إطلاقها مؤخرًا خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير التموين ووزير الاتصالات، تُعد خطوة أساسية ضمن مشروع الكارت الموحد.

وأكد أن التجربة بدأت فعليًا في مايو الماضي، على 42 ألف أسرة (نحو 140 ألف مستفيد) في محافظة بورسعيد، وتمكن المواطنون من صرف كامل استحقاقاتهم التموينية بسهولة وبدون أي مشكلات، سواء في السلع أو الخبز أو استبدال النقاط.

