قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تبدأ من 1000 جنيه.. أسعار تذاكر حفل مدحت صالح وآمال ماهر بقصر عابدين
روسيا تطلق صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي خلال مناورات "زاباد 2025"
مش خيانة.. شريف إكرامي يتصدر الترند بسبب حسام غالي| ما القصة؟
مكسب 57 ألف جنيه.. أفضل طريقة لكسب الأموال دون مخاطرة
مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط مخدرات بـ 55 مليون جنيه في عدة محافظات
القشاش.. 5 أسباب مكنت الزمالك من إقصاء المصري من صدارة الدوري
الصحة: منظومة متكاملة لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية في 93 مستشفى نموذجيًا
بعد أزمتها الصحية.. ظهور نادر لأنغام مع نجلها وأكرم حسني وهشام ماجد
بدء إجراءات الكشف الطبي والمقابلات الشخصية لطلاب تربية الغردقة الجدد
المدارس تضع اللمسات النهائية لاستقبال العام الدراسي 2025-2026 |تفاصيل
هيئة الدواء توقع مذكرة تفاهم مع وزارة سلامة الغذاء والدواء بكوريا الجنوبية
دبلوماسي: قمة الدوحة رسالة تضامن ضد عدوان إسرائيل وفرصة لدعم فلسطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التأمين الصحي: ضمن أولوياتنا تقديم خدمة طبية آمنة وفعالة وفق معايير الجودة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبدالصمد ماهر

قام الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بجولة تفقدية داخل مستشفى المقطم للتأمين الصحي .

شملت الجولة تفقد مختلف أقسام المستشفى حيث استهل  المرور بتفقد الاستقبال والطوارئ ، قسطرة القلب والقلب المفتوح ، الرعاية المركزة ، قسم العظام والعمليات ، قسم الخصوصي ، الرنين والاشعة المقطعية والمعامل ، كما مر على مشروع تطوير قسم الغسيل الكلوي بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية لمرضى الكلى حيث يتضمن المشروع تحديث المعدات الطبية وتوفير خدمات الغسيل الكلوي المتقدمة وتحسين مرافق القسم وتدريب الكوادر الطبية وذلك للحصول على أفضل رعاية صحية كما وجه سيادته بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لضمان جاهزية القسم في اسرع وقت ، استكمل سيادته الجولة بالمرور على الصيدليات حيث اطمئن  على توافر أدوية ما بعد زراعة الكلى ، وسكن الأطباء بعد التطوير بهدف تحسين جودة الحياة للكوادر الطبية وتوفير بيئة سكنية مريحة وآمنة مما يعزز رضا الأطباء وتحفيزهم لتقديم افضل رعاية صحية للمرضى ، واطمأن  على انتظام سير العمل، وتواجد الأطقم الطبية والتمريضية.

وخلال الجولة، استمع الدكتور أحمد مصطفى إلى ملاحظات واستفسارات الفريق الطبي، مؤكدًا حرص الهيئة على دعم الكوادر الصحية وتهيئة بيئة عمل مناسبة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق رضا المنتفعين. 

كما عقد  لقاءً مع مسؤولي الشؤون الطبية والعلاجية ومكافحة العدوى، استعرض خلاله خطط العمل وآليات تقديم الخدمة الصحية بالمستشفى.

وأكد رئيس الهيئة، خلال لقائه مع المرضى، أن تقديم خدمة طبية آمنة وفعالة وفق أعلى معايير الجودة يأتي على رأس أولويات الهيئة العامة للتأمين الصحي، مشددًا على التزام جميع الفرق الطبية بالمتابعة الدقيقة للحالات المرضية، وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى لحماية المرضى والعاملين على حد سواء.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مستشفى المقطم يُعد صرحًا طبيًا متكاملًا، تم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية، منها:

7 أجهزة تخدير ، 11 جهاز مراقبة (مونيتور) ، 3 أجهزة صدمات كهربائية ، مناظير جراحية متقدمة ، ميكروسكوب متخصص لجراحات المخ والأعصاب ، 4 أجهزة أشعة “C-Arm”

وهو ما يعزز من قدرة المستشفى على التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة بكفاءة عالية.

ونوه الدكتور مصطفى إلى أن المستشفى أجرى 27 ألف عملية جراحية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار في عام 2018، منها أكثر من 8500 عملية في طب وجراحات العيون، بالإضافة إلى 6500 عملية خلال النصف الأول من عام 2025 فقط.

كما تم دعم المستشفى مؤخرًا بـ:

4 أسرة رعاية مركزة ، أجهزة تنفس صناعي للأطفال المبتسرين 

وذلك في إطار حرص وزارة الصحة على تقليل قوائم الانتظار في أقسام الرعاية والحضانات.

تشهد مستشفى المقطم أعمال تطوير شاملة، تضمنت تطوير قسم العمليات ليضم 7 غرف عمليات ، تجهيز 10 أسرة تحضير و12 سرير إفاقة ، تطوير الغسيل الكلوي ، تطوير مبنى العيادات الخارجية ،تطوير سكن الأطباء والتمريض

طاقة استيعابية تبلغ 228 سريرًا

من جانبه، صرّح الدكتور محمد عبد الله، مدير عام المستشفى، أن المستشفى يعمل حاليًا بطاقة استيعابية تبلغ 228 سريرًا، ويقدم خدمات طبية متكاملة في العديد من التخصصات الحيوية، من بينها:

جراحات القلب المفتوح ، زراعة الكلى ، القساطر القلبية والطرفية والمخية ، جراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية ،جراحات العظام وتشوهات العمود الفقري ، الجراحة العامة وجراحة الأورام ، جراحات الأنف والأذن ، الرمد، والمخ والأعصاب ، الأشعة التداخلية ومناظير الجهاز الهضمي ، النساء والتوليد، الأوعية الدموية ، الرنين المغناطيسي ، والماموجرام ، الحضانات والرعاية المركزة

وقد تم مؤخرًا إعادة تشغيل وحدة جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية بعد تطويرها بالكامل.

تأتي هذه الجولة التفقدية في إطار السياسة التي تنتهجها الهيئة العامة للتأمين الصحي، والتي تركز على تعزيز جودة الخدمات الصحية وضمان وصولها لجميع المستفيدين وفقًا لأعلى معايير السلامة والاحترافية .

التامين الصحي المقطم وزارة الصحة والسكان وزير الصحي الجراحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

الأجهزة الأمنية

الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة بشأن سرقة جزء من سور كوبرى في إمبابة.. فيديو

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

تنبيه هام للراغبين في حجز وحدة سكنية بـ سكن لكل المصريين

علاء نصر الدين

عضو اتحاد الصناعات: تعديل تعريف المشروعات الصغيرة يوسع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 5%

شريف الشربيني - وزير الإسكان

الأحد المقبل.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة بالعبور الجديدة

بالصور

بشورت جينز.. بوسي تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ بالساحل الشمالي|شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد