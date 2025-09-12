قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها
صلاح السبب .. هل يحتفل منتخب مصر بالتأهل من استاد القاهرة أم من ملعب آخر؟
رغم التحذيرات الأمريكية.. الأمم المتحدة تدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية
زوجة جمال عبد الحميد: سقوطه ليس له علاقة بمرض السكري
1000 متر.. مقلب قمامة على الطريق السريع يثير غضب الأهالي في البلينا
أصيبو بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام
دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. ردده قبل أذان المغرب
إقالات للقيادات وإحالة للنائب العام.. غضب وزير الصحة بعد إصابة مواطنين بالعمى في مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي
"العاملين بالبترول": شركة جنوب حققت زيادة 6% في إنتاج الزيت الخام 2025
رابط التقديم على مسابقة الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة
تفاصيل لقاء أحمد الشرع بقائد القيادة المركزية الأمريكية في دمشق| شاهد
الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة حرب مكتملة الأركان في غزة
أخبار البلد

إقالات للقيادات وإحالة للنائب العام.. غضب وزير الصحة بعد إصابة مواطنين بالعمى في مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي

عبدالصمد ماهر

تعرض عدد من المرضى لفقدان البصر داخل مستشفى 6 أكتوبر  بالدقي.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، أن النتائج المبدئية تشير إلى وجود عدوى تسببت في فقدان عدد من المرضى بصرهم؛ عقب إجراء عمليات طبية بسيطة في العين.

أعراض ظهرت على المرضى 

أشار المصدر إلى أن العدوى البكتيرية، عبارة عن مجموعة من الأعراض ظهرت على المرضى؛ عقب إجراء عمليات مياه بيضاء، وزرع عدسات، وتمثلت تلك الأعراض في «تورم العين» مع «التهاب حاد في عدسة العين».

وأوضح المصدر، أنه تم نقل 4 حالات في حالة خطرة إلى مستشفى قصر العيني؛ لاستكمال علاجهم، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

 تابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الشكاوى المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن المضاعفات الصحية التي أصابت عددا من المرضى، عقب إجراء تدخلات جراحية في قسم الرمد بأحد المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين  الصحي بمحافظة الجيزة.

‏‎ووجه الدكتور خالد عبدالغفار على الفور، بتشكيل لجان فنية متخصصة؛ للتحقيق في الواقعة بكل دقة وموضوعية. 

وتضمنت هذه اللجان:

- لجنة طبية متخصصة.. تضم أساتذة كليات الطب ذوي الخبرة العالية في جراحة العيون وزرع العدسات؛ لتقييم الإجراءات الجراحية والتشخيصية بدقة علمية، ومتابعة الحالات المرضية وتوفير كافة أشكال الدعم الطبي والنفسي لهم.

لجنة مكافحة العدوى

- لجنة مكافحة العدوى.. متخصصة في علم الجراثيم والتعقيم بالمنشآت الطبية؛ لفحص الإجراءات الوقائية، والتأكد من الامتثال للمعايير الدولية.

- لجنة فنية للمعدات.. لتقييم سلامة المعدات والمكونات الطبية في غرف العمليات، وضمان مطابقتها للمعايير العالمية.

- لجنة إدارية.. لمراجعة الإجراءات التشغيلية والتدريبية، وتحديد أي ثغرات إدارية أو تدريبية محتملة.

‏‎وأكدت تقارير هذه اللجان، وجود تقصير واضح من القائمين على قسم العمليات بشأن الالتزام بإجراءات وبروتوكولات مكافحة العدوى- رغم علمهم بها وتدريبهم عليها- وبناءً عليه، قرر نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، الآتي:

- إحالة الواقعة بالكامل إلى النائب العام؛ ليتم التحقيق القضائي الشامل في أسبابها وملابساتها وتداعياتها.

- التوجيه الفوري لرئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية بالهيئة عن العمل، وإحالته للتحقيق.

- إنهاء تكليف مدير المستشفى، وإحالته للتحقيق.

- إيقاف أطباء طب وجراحة العيون المشاركين في الإجراءات الجراحية عن العمل، مع إنهاء تعاقدهم مع الهيئة.

- تكليف مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة القاهرة، بالإشراف المؤقت على عمل المستشفى، إلى جانب مهام عمله.

‏‎- تكليف اللجنة  المركزية المتخصصة في مكافحة العدوى بمراجعة جميع إجراءات مكافحة العدوى في مستشفيات الهيئة.

‏‎وأكد الدكتور حسام عبد الغفار،  المتحدث الرسمي للوزارة،  أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة الراسخة لحماية وحفظ حقوق المرضى، وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية، مع الالتزام الكامل بتطبيق أقصى درجات الحزم  تجاه أي تقصير يمس صحة المواطنين.

وأشار إلى أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، أكد أنه لا تهاون في حماية حقوق المرضى والحفاظ على سلامتهم.

