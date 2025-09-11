نائب وزير الصحة يمنح مستشفيات الوادي الجديد مهلة شهر لتفادي السلبيات

عقد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع مديري المستشفيات والوحدات الصحية ومديري الإدارات التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، لمناقشة نتائج مرور فرق قطاع الطب الوقائي على المنشآت الصحية، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، لتعزيز جودة الخدمات الصحية، ومتابعة أداء المنشآت ميدانيًا، والتغلب على التحديات من خلال إجراءات تصحيحية فورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مراجعة معايير مكافحة العدوى، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومستوى النظافة، وصيانة الأجهزة الطبية، وتقييم أداء الفرق الطبية والإدارية، كما شمل المرور متابعة أعمال فرق صحة الغذاء والمياه والمعامل لضمان سلامتها ومطابقتها للمواصفات الصحية، إلى جانب تقييم دقة الفحوصات المعملية.

الترصد الوبائي

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع استعرض تقارير فرق الترصد الوبائي، حيث وجه نائب الوزير بإعداد خطة تدريبية لرفع كفاءة الأطقم الطبية في أساليب الترصد والاستجابة السريعة للأوبئة، كما راجعت فرق السلامة والصحة المهنية الالتزام بمعايير السلامة، التخزين الآمن للمستلزمات الطبية، وأنظمة الطوارئ والإطفاء، لضمان بيئة عمل آمنة.

وأكد المتحدث الرسمي أن الدكتور قنديل منح مديري المنشآت الصحية مهلة شهر واحد لمعالجة الملاحظات المرصودة، مع إعادة تقييم الالتزام بالتعليمات من خلال فرق المتابعة.

حضر الاجتماع الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور محمد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، والدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، والدكتور طارق نمير، رئيس الإدارة المركزية لشؤون البيئة، والدكتور شريف صبحي وكيل الوزارة بالمحافظة.

وفي سياق متصل، تفقد نائب الوزير المعمل الإقليمي المشترك، موجهًا بتسريع نقل بعض المكاتب الإدارية لتوفير مساحة للتوسعة، مما يعزز القدرة الاستيعابية للمعمل ويسمح بتركيب أجهزة حديثة لتحسين دقة وكفاءة الفحوصات.