نائب وزير الصحة يتفقد منشآت مركز ملوي بالمنيا لتعزيز جودة الخدمات

أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، جولة تفقدية اليوم لعدد من المنشآت الصحية بمركز ملوي بمحافظة المنيا، بهدف متابعة سير العمل، رصد التحديات، ووضع حلول فورية لتحسين الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجولة بدأت بزيارة مستشفى ملوي التخصصي، التي تضم مبادرات رئاسية مثل تنظيم الأسرة، الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وخدمات قوائم الانتظار. وتفقد نائب الوزير أقسام الغسيل الكلوي، الأشعة، الاستقبال، والطوارئ، موجهًا بزيادة عدد أطباء الأشعة، وتفعيل الميكنة لتسجيل بيانات المرضى، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية. كما اقترح تطوير قطعة أرض مجاورة لإنشاء مجمع طبي متكامل.

توفير جهاز “X-One” المتطور للكشف عن الأورام

وشملت الجولة مستشفى رمد ملوي، حيث اطمأن نائب الوزير على جودة الخدمات والتزامها بالميكنة، واستمع إلى آراء المواطنين حول مستوى الرعاية. كما زار مستشفى الكبد والجهاز الهضمي، ووجه بتوفير جهاز “X-One” المتطور للكشف عن الأورام، وصيانة المصاعد والتكييفات، واستكمال الميكنة، مع تلبية احتياجات المرضى فورًا.

واختتم نائب الوزير جولته بمراجعة سجلات المرضى والطوارئ للتأكد من انتظام العمل وجودة الخدمات.

رافقه في الجولة عدد من قيادات الوزارة، من بينهم الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والمهندس عمرو عايد، مساعد الوزير للتحول الرقمي، والدكتور محمود عمر عبدالوهاب، مدير مديرية الشؤون الصحية بالمنيا.

تأتي هذه الجولة في إطار حرص الوزارة على تعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.