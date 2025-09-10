قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة تعلن توافر أمصال العقارب والثعابين بالوحدات الصحية بالخارجة
مجلس الاتحاد السكندري يجتمع لتوفيق أوضاع النادي وفقاً لتعديلات قانون الرياضة الجديد
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 10 سبتمبر 2025
قرار جديد في دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
زيلينسكي: الطائرات الروسية بدون طيار فوق بولندا تشكل "سابقة خطيرة" لأوروبا
وزيرة التنمية المحلية: تطوير مدينة دهب يتضمن إطلاق منصة لطرح فرص استثمارية قابلة للتنفيذ
التحقيق مع البلوجر أصالة وشقيقها بتهمة بث محتوى خادش للحياء
ترامب غاضب من تجاهل إسرائيلي.. رئيس الأركان أبلغه بهجوم الدوحة بدلًا من تل أبيب
حقيقة زيادة أسعار الزي المدرسي بنسبة 10%.. فيديو
نائب وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفى أبنوب المركزي والمبرة بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفى أبنوب المركزي والمبرة بأسيوط

نائب وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفى أبنوب المركزي ومستشفى المبرة للتأمين الصحي بأسيوط
نائب وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفى أبنوب المركزي ومستشفى المبرة للتأمين الصحي بأسيوط
أ ش أ

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، مشروع تطوير مستشفى أبنوب المركزي ومستشفى المبرة للتأمين الصحي بمحافظة أسيوط، برفقة الدكتور مينا عماد، نائب محافظ أسيوط، وعدد من قيادات الوزارة.

جاءت الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية وتحسين جودة الخدمات.

ففي مستشفى أبنوب المركزي، اطلع نائب الوزير على مشروع التطوير، الذي يتضمن 215 سريرًا تشمل 26 ماكينة غسيل كلوي، و15 حضانة، و16 عيادة خارجية، و3 غرف عمليات، وغرفة ولادة قيصرية، و133 سرير إقامة وعزل، و27 سرير رعاية مركزة، و9 أسرة رعاية للأطفال، و33 حضانة للمبتسرين، و13 سريرًا للحروق.

كما يشمل المشروع أقسامًا متخصصة مثل الطوارئ والعمليات والنساء والتوليد والرعاية المركزة والأشعة، مع التركيز على تطبيق الميكنة لرفع الكفاءة.

وفي مستشفى المبرة للتأمين الصحي، تفقد نائب الوزير أقسام الأورام والقلب وأمراض الدم والهيموفيليا والعلاج الطبيعي والحقن، وأشاد بجودة الخدمات وتوافر الأدوية والأجهزة.

كما وجه بسرعة افتتاح قسم القلب الجديد، الذي يضم غرفتي رعاية بعد القسطرة بطاقة 4 أسرة، وقسم عناية متوسطة بطاقة 4 أسرة، وقسم داخلي بطاقة 4 أسرة، بالإضافة إلى غرف إيكو ورسم قلب.

كما اطلع الدكتور محمد الطيب على مشروع تطوير مستشفى المبرة، الذي اكتمل بنسبة 100% بطاقة 126 سريرًا، ويضم أقسامًا متخصصة تشمل الأشعة والقسطرة القلبية وأمراض الدم والباطنة والنساء والمسالك البولية والأورام والعظام.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الزيارات تهدف إلى ضمان تقديم خدمات صحية متميزة، مع متابعة دقيقة لتذليل التحديات وتطبيق الحلول الفورية.

الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان مشروع تطوير مستشفى أبنوب المركزي مستشفى المبرة للتأمين الصحي بمحافظة أسيوط نائب محافظ أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو

محمد صلاح

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

دولار امريكي

عقب تراجعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: الولايات المتحدة أبلغتنا بوقوع الهجوم على الدوحة بعد الاستهداف بعشر دقائق

ترشيحاتنا

مواني البحر الأحمر

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

محافظ الغربية

إزالة 11 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة بالغربية

وفود سياحية تزور المناطق الأثرية

محافظ المنيا: توافد أفواج سياحية من جنسيات متعددة لزيارة المناطق الأثرية

بالصور

رفقة ابنها.. جوري بكر تستعرض رشاقتها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة

10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة
10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة
10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة

أسرار الطعم اللذيذ.. طريقة عمل الكشري

الكشري
الكشري
الكشري

10 إشارات واضحة تدل أن خاطبك "يلعب بمشاعرك" وليس جادًا في الزواج

جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟
جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟
جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد