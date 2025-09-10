وزير الصحة يبحث مع رئيس التنظيم والإدارة تطوير هيكل الوزارة

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لبحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي في تطوير منظومة الرعاية الصحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة الإدارية وتعزيز الكوادر البشرية.

‎وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور خالد عبدالغفار بالمهندس حاتم نبيل، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يضطلع به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دعم جهود وزارة الصحة والسكان، وتنسيق الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التطوير الشامل في القطاع الصحي، بما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

منظومة إدارية متكاملة ومنسقة

‎وأوضح الوزير ، أن التكامل بين الوزارة والجهاز يهدف إلى بناء منظومة إدارية متكاملة ومنسقة، تضمن أن تقوم كل هيئة أو قطاع بدورها المحدد في تنظيم تقديم الخدمات الصحية، وفقًا للوصف الوظيفي الدقيق والمسؤوليات والصلاحيات المعتمدة لكل فرد، مما يدعم عملية صنع القرار ويرفع من مستوى الكفاءة والفعالية في تقديم الرعاية الصحية، مع التركيز على تحقيق الاستدامة والتكيف مع التحديات المستقبلية.

‎من جانبه، أفاد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة آليات التطوير والدعم لمنظومة الإسعاف المصرية والمؤسسة العلاجية، بالإضافة إلى متابعة التطورات المتعلقة بتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة، ودراسة وتقييم الهياكل الحالية، وتحليل التوصيف الوظيفي لمختلف القطاعات والإدارات، بهدف تحقيق تكامل أكبر وكفاءة أعلى في العمليات اليومية.

‎وفي السياق نفسه، أكد المهندس حاتم نبيل حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تلبية احتياجات مؤسسات القطاع الصحي من الكوادر البشرية المؤهلة، بما يعزز قدراتها على تقديم خدمات صحية عالية الجودة والكفاءة. وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارة الصحة لتلبية الاحتياجات العاجلة في الوظائف الطبية والفنية والإدارية.

وأضاف أن توفير الموارد البشرية المناسبة يمثل ركيزة أساسية لنجاح البرامج الإصلاحية في القطاع الصحي، مشددا على جاهزية الجهاز لتقديم الدعم الفني والإجرائي اللازم، بهدف سد أي عجز موجود وتحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات المتاحة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والكفاءة الإدارية.