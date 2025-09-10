قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الإيرانية: طهران تقدر الدور المصري بشأن برنامجنا النووي
نائب وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفيي أبنوب المركزي والمبرة للتأمين الصحي بأسيوط
تباطؤ التضخم السنوي في مصر إلى 12% في أغسطس من 13.9% في يوليو
ارتفاع معدل التضخم الشهري 0.2% لشهر أغسطس 2025
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف
الطائرة الأولى من صفقة مصر للطيران الجديدة مع إيرباص تظهر بفرنسا.. شاهد
إسرائيل تتحدى واشنطن وتبرر اغتيال قادة حماس في الدوحة أمام مجلس الأمن
الغارة الإسرائيلية على الدوحة.. تحول خطير في قواعد الاشتباك يهدد الوساطة القطرية واستقرار المنطقة
مصطفى الفقي: إسرائيل تتجنب مواجهة مصر.. والقاهرة قوة عاقلة في محيط مضطرب
إيران تشكر مصر على دورها في إنجاح اتفاقها مع وكالة الطاقة الذرية
الخارجية الإيرانية: مصر استخدمت جميع مساعيها لتسهيل التوصل لاتفاق القاهرة
أخبار البلد

نائب وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفيي أبنوب المركزي والمبرة للتأمين الصحي بأسيوط

ميرة اسيوط
ميرة اسيوط
عبدالصمد ماهر

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، مشروع تطوير مستشفى أبنوب المركزي ومستشفى المبرة للتأمين الصحي بمحافظة أسيوط، برفقة الدكتور مينا عماد، نائب محافظ أسيوط، وعدد من قيادات الوزارة. 

جاءت الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية وتحسين جودة الخدمات.

في مستشفى أبنوب المركزي، اطلع نائب الوزير على مشروع التطوير، الذي يتضمن 215 سريرًا تشمل 26 ماكينة غسيل كلوي، و15 حضانة، و16 عيادة خارجية، و3 غرف عمليات، وغرفة ولادة قيصرية، و133 سرير إقامة وعزل، و27 سرير رعاية مركزة، و9 أسرة رعاية للأطفال، و33 حضانة للمبتسرين، و13 سريرًا للحروق. كما يشمل المشروع أقسامًا متخصصة مثل الطوارئ والعمليات والنساء والتوليد والرعاية المركزة والأشعة، مع التركيز على تطبيق الميكنة لرفع الكفاءة.

وفي مستشفى المبرة للتأمين الصحي، تفقد نائب الوزير أقسام الأورام والقلب وأمراض الدم والهيموفيليا والعلاج الطبيعي والحقن، وأشاد بجودة الخدمات وتوافر الأدوية والأجهزة. كما وجه بسرعة افتتاح قسم القلب الجديد، الذي يضم غرفتي رعاية بعد القسطرة بطاقة 4 أسرة، وقسم عناية متوسطة بطاقة 4 أسرة، وقسم داخلي بطاقة 4 أسرة، بالإضافة إلى غرف إيكو ورسم قلب.

مشروع تطوير مستشفى المبرة

كما اطلع على مشروع تطوير مستشفى المبرة، الذي اكتمل بنسبة 100% بطاقة 126 سريرًا، ويضم أقسامًا متخصصة تشمل الأشعة والقسطرة القلبية وأمراض الدم والباطنة والنساء والمسالك البولية والأورام والعظام.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الزيارات تهدف إلى ضمان تقديم خدمات صحية متميزة، مع متابعة دقيقة لتذليل التحديات وتطبيق الحلول الفورية.

وزير الصحة مستشفى أبنوب المركزي مستشفى المبرة محافظ أسيوط وزارة الصحة

