أخبار البلد

وزير الصحة يتفقد مستشفيي الصحة النفسية والصدر بأسيوط

عبدالصمد ماهر

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، مستشفيي الصحة النفسية والصدر بمحافظة أسيوط، يرافقه الدكتور مينا عماد، نائب محافظ أسيوط، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، واللواء مهندس عمرو عايد، مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات، والدكتور محمد الصفدي، رئيس الإدارة المركزية للطوارئ، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور محمد زين، مدير مديرية الشؤون الصحية بأسيوط.

متابعة سير العمل في المنشآت الصحية

جاءت الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية، والوقوف على أي تحديات، ووضع حلول فورية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن نائب الوزير عقد اجتماعًا مع قيادات الوزارة والدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية لأمانة الصحة النفسية، بحضور إدارة المديرية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة التحديات التي تواجه مستشفى الصحة النفسية ووضع حلول لها. كما استمع إلى شرح تفصيلي عن هيكل المستشفى، الذي يضم عيادات متخصصة تشمل: الطب النفسي، صحة المرأة، طب نفس الأطفال والمراهقين، التوحد، التخاطب، الصرع، الذاكرة، اضطرابات ما بعد الصدمة، علاج الإدمان، وخفض الضرر، بالإضافة إلى معامل الدم والمخدرات والاختبارات النفسية، وعيادة العلاج النفسي المتخصص.

وأشار “عبدالغفار” إلى أن مستشفى الصحة النفسية يتسع لـ 121 سريرًا موزعة على أقسام مختلفة: 12 سريرًا للسيدات (4 مجانية، 8 اقتصادية)، 66 سريرًا للرجال (22 مجانية، 44 اقتصادية)، 28 سريرًا لعلاج الإدمان (4 مجانية، 24 اقتصادية)، 4 أسرة لخفض الضرر، وسرير للطوارئ. ويُعد المستشفى صرحًا طبيًا متكاملًا يقدم خدمات علاجية ونفسية متقدمة لأهالي أسيوط والمحافظات المجاورة.

كما تفقد نائب الوزير غرف الاختبارات وغرفة الملفات بالمستشفى، ولاحظ غياب إجراءات مكافحة الحريق، فوجه بسرعة معالجة هذا الأمر، مع التأكيد على تسريع ميكنة المستشفى لرفع كفاءة العمل وتسهيل تقديم الخدمات.

وفي مستشفى الصدر، شملت جولة نائب الوزير تفقد غرفة الإنعاش والعناية المركزة، والاطمئنان على الحالات المتواجدة، والتحدث مع المرضى، إلى جانب زيارة عناية الأطفال وقسم الأشعة التليفزيونية على القلب. كما وجه بتعزيز الخدمات الطبية المقدمة، وتفقد معمل الكيمياء للتأكد من جاهزية الأجهزة، موجهًا بصيانة جهاز الأسنان وتشغيله في أقرب وقت. وراجع أيضًا إجراءات مكافحة العدوى والتعقيم، وغرفة التحكم والأشعة السينية، مؤكدًا التزام الوزارة برفع كفاءة المستشفى وتحسين خدماته.

