الصحة تعلن توافر أمصال العقارب والثعابين بالوحدات الصحية بالخارجة
مجلس الاتحاد السكندري يجتمع لتوفيق أوضاع النادي وفقاً لتعديلات قانون الرياضة الجديد
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 10 سبتمبر 2025
قرار جديد في دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
زيلينسكي: الطائرات الروسية بدون طيار فوق بولندا تشكل "سابقة خطيرة" لأوروبا
وزيرة التنمية المحلية: تطوير مدينة دهب يتضمن إطلاق منصة لطرح فرص استثمارية قابلة للتنفيذ
التحقيق مع البلوجر أصالة وشقيقها بتهمة بث محتوى خادش للحياء
ترامب غاضب من تجاهل إسرائيلي.. رئيس الأركان أبلغه بهجوم الدوحة بدلًا من تل أبيب
حقيقة زيادة أسعار الزي المدرسي بنسبة 10%.. فيديو
نائب وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفى أبنوب المركزي والمبرة بأسيوط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الصحة يستقبل وفد الوكالة الفرنسية للتنمية لبحث التعاون المشترك

عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، السيدة سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية لمنطقة شمال إفريقيا للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والوفد المرافق لها، لبحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي، ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية، و استعراض آفاق التعاون المستقبلي.

‎وأفاد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل اللقاء بالترحيب بالوفد الفرنسي، مؤكدًا متانة العلاقات بين مصر وفرنسا، وحرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الصحية الفرنسية من خلال اتفاقيات ثنائية تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية، وتبادل الخبرات، ورفع كفاءة المنظومة الصحية.

الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة

‎وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة مع الوكالة الفرنسية للتنمية في مجال الرعاية الصحية، بالإضافة إلى استعراض المقترحات المستقبلية التي تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، كما تم بحث فرص التعاون في مشروع جديد بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، يركز على تطوير المنشآت الصحية في مصر، دعمًا لخطة الدولة لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وتوسيع نطاقها.

‎وخلال اللقاء، وجه الدكتور خالد عبدالغفار دعوة رسمية للوفد الفرنسي للمشاركة في النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، المقرر انعقاده في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025، لتعزيز التبادل العلمي والعملي في المجالات الصحية.

‎من جانبها، أعربت سيسيل كوبري عن تقديرها للتقدم الملحوظ الذي حققته مصر في تطوير منظومتها الصحية، مؤكدة التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بمواصلة التعاون وتقديم الدعم الفني والمالي لتنفيذ المشروعات المشتركة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الوصول إليها.

‎حضر اللقاء الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة  زينب الصدر مساعد نائب وزير الصحة والدكتورة رشا خضر، رئيسة قطاع تنمية الأسرة، والدكتورة سوزان زناتى، مديرة عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتورة داليا رشيد، مديرة إدارة المنح والقروض.

