وزير الصحة يشدد على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المشتركة مع الإنتاج الحربي

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، اللواء محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة المشروعات المشتركة بين الوزارتين، بهدف تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تطوير البنية التحتية

يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون المشترك لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الصحية، دعمًا للمبادرات الرئاسية وتطوير البنية التحتية لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

‎أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير رحّب بوزير الإنتاج الحربي، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارتين في تنفيذ مشروعات حيوية بمختلف المحافظات.

وأشار إلى أن المنظومة الصحية في مصر شهدت تطورات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء منشآت جديدة، تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات الطبية.

‎وخلال الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبدالغفار بتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المشتركة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة التقدم وتذليل أي عقبات. كما استعرض الاجتماع مشروعات البنية التحتية الصحية، التي تشمل المستشفيات، المخازن الاستراتيجية، ومراكز تنمية الأسرة، مع مناقشة التحديات ووضع حلول فورية لضمان استكمالها في المواعيد المحددة، وبعضها متوقع إنجازه خلال عام 2025.

‎من جانبه، أكد اللواء محمد صلاح الدين مصطفى، حرص وزارة الإنتاج الحربي على دعم جهود تطوير المنظومة الصحية، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أهداف “رؤية مصر 2030”. وأشار إلى استفادة الوزارة من إمكاناتها الصناعية والفنية، التي تشمل 19 شركة، لتنفيذ المشروعات القومية، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات الطبية والرعاية الصحية.

‎حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارتين، من بينهم الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية و المهندس شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور المهندس صلاح سليمان، نائب رئيس هيئة الإنتاج الحربي، وممثلون عن الشركات التابعة.