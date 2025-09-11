وزير الصحة يستقبل المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي لبحث عدد من الملفات المشتركة

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد عبدالعزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي، والسفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب، لمناقشة تعزيز التعاون المشترك ومتابعة الملفات المشتركة.

أكد الوزير على التعاون المثمر مع البنك الدولي، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية التي تدعم المنظومة الصحية في مصر، وتستهدف تعزيز التنمية البشرية والاستثمار في رأس المال البشري. تناول الاجتماع مستجدات البرامج المشتركة، وسبل دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، ومواجهة التحديات الصحية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين الخدمات الطبية.

ملف تنظيم الأسرة

كما ناقش الاجتماع التعاون في ملف تنظيم الأسرة، وتطوير وحدات الرعاية الأولية، ورفع كفاءة المنشآت الصحية، وتدريب الفرق الطبية.

حضر الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي، نائب الوزير، والدكتورة داليا رشيد، مدير إدارة المنح والقروض، والدكتور حسين أحمد، مدير المكتب الفني للعلاقات الدولية، والدكتورة شيماء شهاب، منسق التقييم والمتابعة لمشروع البنك الدولي.