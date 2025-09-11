نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى علاج الأورام بسمالوط والمركز الإقليمي لنقل الدم بالمنيا

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، مستشفى علاج الأورام بسمالوط والمركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما بالمنيا، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل، رصد التحديات، ووضع حلول فورية لتحسين جودة الخدمات الصحية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن نائب الوزير تفقد في مستشفى سمالوط أقسام الرعاية المركزة (14 سريرًا للكبار و14 للأطفال)، وصيدليات الداخلي والرعاية، وخدمات الأشعة والمعامل، وغرف السونار والماموجرافي، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وصيانة التكييفات.

كما وجه بدراسة إدخال العمليات الجراحية، ورفع كفاءة الحماية المدنية، وتدريب الطاقم الطبي، وتسريع ميكنة المستشفى لتحسين الخدمات.

حملات التبرع اليومية

وفي المركز الإقليمي لنقل الدم، تابع نائب الوزير قاعة التبرع (10 كراسي)، ومعامل فحوص الدم، وثلاجات الحفظ، واطمأن على رصيد المركز (2800 كيس دم). كما أشاد بتنظيم حملات التبرع اليومية والتعاون مع الجمعيات الأهلية، ووجه بميكنة تسجيل البيانات وربط بنوك الدم بالمحافظة لضمان كفاءة الخدمة.

رافق نائب الوزير عدد من قيادات الوزارة، منهم الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والمهندس عمرو عايد، مساعد الوزير لنظم المعلومات، والدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للطوارئ، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيسة الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمود عمر عبدالوهاب، مدير مديرية الشئون الصحية بالمنيا.