دخلو يعملوا مياه بيضاء فقدوا بصرهم.. وزير الصحة يشكل لجنة للوقوف على الحقيقة

وجّه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بتشكيل لجنة على أعلى مستوي من التخصصات الخاصة بأمراض العيون، للوقوف على ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تأثر نظر عدد من مرضى العيون بمستشفى 6 أكتوبر بالدقي، ووصلت في بعض الحالات لفقدان البصر.

وأوضح مصدر خاص، في تصريح لموقع “صدى البلد”، أن الوزير وجه بتشكيل مجموعة من اللجان الفنية المتخصصة لتقييم ودراسة الموضوع برمته، ورفع تقرير فوري له.

وقال المصدر إن المرضى دخلو المستشفى لإجراء عمليات بسيطة لإزالة المياه البيضاء وزراعة عدسات، وتعرضوا لمضاعفات خطيرة.

وأضاف أن وزير الصحة كلف رئيس فرع التأمين الصحي بالقاهرة بالإشارف على مستشفى 6 أكتوبر بالدقي لحين انتهاء التحقيقات.