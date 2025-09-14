ضبط 1055 بطاقة تموينية داخل مخبز بلدي بأسيوط

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، اليوم الأحد، من ضبط 1055 بطاقة تموينية ذكية مجمعة لدى أصحاب مخابز بلدية خلال حملة رقابية مكثفة لضبط المخالفات التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ضبط 1055 بطاقة تموينية

وقال خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، إن المديرية نجحت في ضبط 1055 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية المدعمة، بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 175 لسنة 2024 المنظم لعمل المخابز البلدية، وكذلك القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2021، الذي يحظر تجميع البطاقات التموينية داخل المنشآت التموينية بأي شكل من الأشكال.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفة وإحالتها إلى الجهات المختصة للتحقيق.