محافظات

تعليم أسيوط: الحوكمة وريادة الأعمال ضمن البرامج التدريبية للمعلمين والإخصائيين بالمدارس

إيهاب عمر

أكد محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، على تنظيم دورات تدريبية فى الحوكمة والتحول الرقمى وريادة الاعمال لتدريب المعلمين والاخصائيين بمختلف مدارس المحافظة ولتأهيل أجيال تكنولوجية واعية ومتميزة، والتى ينظمها مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية بكافة الإدارات التعليمية تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

الحوكمة وريادة الأعمال ضمن البرامج التدريبية للمعلمين والاخصائيين بالمدارس


وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة – فى بيان صادر عن المركز الاعلامى للمديرية - ،بالجهد المبذول من القائمين على مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية والمدربين المتميزين ،لسرعة نهو البرامج التدريبية قبل بدء العام الدراسى الجديد وتحقيق أقصى استفادة من تلك الدورات التدريبية تماشياً مع خطة الوزارة فى التحول الرقمى وصقل خبرات المعلمين والاخصائيين فى مجال الحوكمة وريادة الاعمال والتحول الرقمى و تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي ،موجها رسالة إلى المعلمين والاخصائيين حثهم فيها على الجد والاجتهاد والالتزام بالتدريبات التى تعقدها المديرية بالإضافة إلى تدريبات المناهج المطورة لصقل مهاراتهم وإعداد معلم قادر على مواجهة التحديات وتنفيذ خطة الدولة فى التنمية المستدامة ، مشيرا إلى الدعم المقدم من الوزير اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط ، للعملية التعليمية ولكافة الأنشطة التدريبية التى يجرى تنفيذها بجميع المدارس بقرى ومراكز المحافظة ، فضلا عن تكليفاته بتفعيل المشاركة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدنى لدعم المؤسسات التعليمية وتحسين العملية التعليمية ودمج وسائل التكنولوجيا الحديثة فى العملية التعليمية.


وأوضح محمد إبراهيم دسوقى ،أن البرامج التدريبية التى ينفذها مركز التطوير التكنولوجى تتم تحت إشراف سيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية ومحمود حماد التونى مدير مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية ومحمد جابر مدير إدارة التدريب ودكتورة أميمة كامل منسق مبادرة طور وغير ، لافتاً الى أن تلك التدريبات تأتى ضمن مبادرة أسيوط كلها هتتدرب والتى يجرى تنظيم فعالياتها بالادارات التعليمية والمعامل المجهزة بمختلف مدارس المحافظة لأقرب مكان للمعلمين تسهيلا عليهم ولتحقيق أقصى استفادة .

