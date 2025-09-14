قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تبدأ من 1000 جنيه.. أسعار تذاكر حفل مدحت صالح وآمال ماهر بقصر عابدين
روسيا تطلق صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي خلال مناورات "زاباد 2025"
مش خيانة.. شريف إكرامي يتصدر الترند بسبب حسام غالي| ما القصة؟
مكسب 57 ألف جنيه.. أفضل طريقة لكسب الأموال دون مخاطرة
مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط مخدرات بـ 55 مليون جنيه في عدة محافظات
القشاش.. 5 أسباب مكنت الزمالك من إقصاء المصري من صدارة الدوري
الصحة: منظومة متكاملة لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية في 93 مستشفى نموذجيًا
بعد أزمتها الصحية.. ظهور نادر لأنغام مع نجلها وأكرم حسني وهشام ماجد
بدء إجراءات الكشف الطبي والمقابلات الشخصية لطلاب تربية الغردقة الجدد
المدارس تضع اللمسات النهائية لاستقبال العام الدراسي 2025-2026 |تفاصيل
هيئة الدواء توقع مذكرة تفاهم مع وزارة سلامة الغذاء والدواء بكوريا الجنوبية
دبلوماسي: قمة الدوحة رسالة تضامن ضد عدوان إسرائيل وفرصة لدعم فلسطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لدعم الأسر الأولى بالرعاية.. محافظ أسيوط: مبادرة يوم الخير في 14 مركز شباب| صور

انطلاق مبادرة "يوم الخير" بــ14 مركز شباب بأسيوط
انطلاق مبادرة "يوم الخير" بــ14 مركز شباب بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن مبادرة "يوم الخير" التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بأسيوط داخل 14 مركز شباب، تُجسد الدور المجتمعي لمراكز الشباب باعتبارها مراكز خدمة مجتمعية تسهم في دعم المواطنين، مشيرًا إلى أن المبادرة جاءت في توقيت مهم قبيل بدء العام الدراسي الجديد لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير الزي المدرسي والحقائب والمستلزمات للأسر الأولى بالرعاية بالقرى والنجوع.

جاء ذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ونفذتها الإدارة المركزية لتنمية الشباب من خلال أندية الفتاة والمرأة بمشاركة جميع المحافظات.

 إنطلاق مبادرة "يوم الخير" بــ14 مركز شباب بالمحافظة

وأوضح محافظ أسيوط أن المبادرة انطلقت داخل 14 مركز شباب هي: (ناصر، ساحل سليم، الغنايم، عزبة الأقباط، كوم بوها، عرب الجهمة، التتالية، الشهيد أحمد عبد التواب، أبوتيج، البورة، الهدايا، مسرع، بني شقير، بني مر)، حيث تم جمع أكثر من 3500 قطعة متنوعة تضمنت ملابس وأحذية وحقائب مدرسية وأدوات كتابية لتلبية احتياجات الأسر في تجهيز أبنائهم للعام الدراسي الجديد.

وأشاد المحافظ بجهود مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، وبمشاركة شباب المحافظة الذين قدموا نموذجًا عمليًا لقيم التكافل والعطاء، مؤكدًا استمرار التعاون مع الوزارة لتنفيذ مبادرات مجتمعية مماثلة تدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتُعزز من دور مراكز الشباب كمحور أساسي للتنمية وخدمة المجتمع.

أسيوط يوم الخير مديرية الشباب والرياضة بأسيوط مراكز الشباب العام الدراسي الجديد الأسر الأكثر احتياجًا الزي المدرسي وزارة الشباب والرياضة أندية الفتاة أدوات كتابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

الأجهزة الأمنية

الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة بشأن سرقة جزء من سور كوبرى في إمبابة.. فيديو

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

تنبيه هام للراغبين في حجز وحدة سكنية بـ سكن لكل المصريين

علاء نصر الدين

عضو اتحاد الصناعات: تعديل تعريف المشروعات الصغيرة يوسع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 5%

شريف الشربيني - وزير الإسكان

الأحد المقبل.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة بالعبور الجديدة

بالصور

بشورت جينز.. بوسي تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ بالساحل الشمالي|شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد