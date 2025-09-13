تمكن جهاز شئون البيئة بالاشتراك مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية بأسيوط ، اليوم السبت، من ضبط سيارة تلقي بمخلفات الصرف الصحي بترعة بقرية الحواتكه وجرار فنطاس يلقي بالصرف الصحي بترعة بقرية سراوة بمركز منفلوط في أسيوط.

ضبط سيارة وجرار أثناء قيامهما بإلقاء الصرف الصحي في ترعتين بأسيوط

وكانت حملة مكبرة من جهاز شئون البيئة تحت إشراف المهندس حسام صلاح رئيس الجهاز بقيادة المهندس أحمد عبدالغني المفتش بالجهاز بالاشتراك مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية بقيادة المقدم روبير رضا وكيل الادارة تمكنت من ضبط سيارة " كسح " صرف صحي أثناء قيامها من إلقاء مخلفات الصرف بترعة الحواتكه كما تمكنت الحملة من ضبط جرار " فنطاس " أثناء إلقاء مخلفات الصرف الصحي بترعة ناحية قرية سراوة بمركز منفلوط وتمكنت الحملة من التحفظ عليهما وتسليمهما إلى مجلس مدينة منفلوط، وتحررت المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة.

لا تهاون مع أي تجاوز ضد القانون

وكان اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط وجه باستمرار وتكثيف الحملات الميدانية والمرور الدوري لضبط أي سيارة تقوم بإلقاء مخلفات الصرف الصحي بأي مجرى مائي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين موضحاً انه لا تهاون مع أي تجاوز ضد القانون وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على البيئة وحمايتها من كافة أشكال التلوث.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي بحسم لكافة الممارسات التي تضر بالموارد المائية وتشكل خطورة على الصحة العامة والأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة مستمرة في تكثيف الحملات المفاجئة لضبط المخالفين وردع أي سلوكيات ضارة بالبيئة. ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة في الإبلاغ عن أي مخالفات بيئية، مشددًا على أن حماية البيئة والحفاظ على المجاري المائية مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جميع الجهود الرسمية والمجتمعية.