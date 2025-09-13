قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرا خارجية مصر وناميبيا يستعرضان فرص التعاون في الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي
وزيرا الخارجية والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون لنشر قيم التسامح ومكافحة التطرف
الرئيس السيسي يتابع تطورات جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية وتطور الدين الخارجي
الرئيس السيسي: مواصلة التنمية لتحسين حياة المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
الأهلي يدعو الأعضاء للتصويت على لائحة النادي الجمعة المقبل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاحتياطي النقدي وتوفير العملة الصعبة لدعم التنمية
غدًا.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق
قبل القمة الإسلامية.. إيران تحذر: المؤتمرات العقيمة تخدم إسرائيل
محافظ البنك المركزي: الموارد الدولارية المحلية تسجل رقمًا قياسيًا في أغسطس
استشهاد اللاعب الفلسطيني محمد رامز السلطان بعد قصف منزله
قبل افتتاحه.. مدبولي يتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير
الرئيس السيسي: زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض الدين وسعر صرف مرن أولوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: برامج توعية زراعية لتعظيم الاستفادة من المخلفات وتحقيق عائد اقتصادي مستدام

توعية المزارعين للإستفادة من المخلفات الزراعية بأسيوط
توعية المزارعين للإستفادة من المخلفات الزراعية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي الزراعي بين المزارعين بالقرى والنجوع، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية ويعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية مصر 2030.

 ترشيد استخدام المياه في الزراعة

وأوضح المحافظ أن مديرية الزراعة، برئاسة الدكتور عبدالرحيم أحمد وكيل الوزارة، نظمت يومًا حقليًا بمركز صدفا ضمن أنشطة مشروع ترشيد استخدام المياه في الزراعة، استهدف محصول الذرة الشامية، وذلك في إطار المرحلة الثانية لأيام الحقل المزمع عقدها خلال شهري أغسطس وسبتمبر، وجرت الفعاليات تحت إشراف المهندس حمدي محمد خليل مدير عام الإرشاد الزراعي، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، من بينهم الدكتور محمد علي خليل رئيس بحوث أمراض النبات، والمهندس شحاتة عبدالنعيم من جهاز تحسين الأراضي، فضلًا عن مسئولي الإدارة الزراعية والمزارعين.

أبرز الأمراض التي تصيب المحصول وطرق مكافحتها

وأشار المحافظ إلى أن الفعالية تضمنت جولة ميدانية بزراعات الذرة الشامية، مع تقديم توصيات فنية للموسم الحالي، وعرض أبرز الأمراض التي تصيب المحصول وطرق مكافحتها، إضافة إلى توعية المزارعين بضرورة الاستفادة من المخلفات الزراعية عبر تحويلها إلى أعلاف (سيلاج) أو أسمدة عضوية (كمبوست) بدلًا من حرقها، حيث تم تقديم شرح عملي لطرق إعداد السيلاج بقيمة غذائية مرتفعة تساهم في تقليل تكاليف تغذية الماشية.

كما تناول اللقاء أنشطة جهاز تحسين الأراضي بأسيوط، التي تشمل الحرث تحت التربة، والتسوية بالليزر، وإضافة الجبس الزراعي، وأعمال تطهير الترع والمجاري المائية، والتي تسهم جميعها في تحسين جودة التربة وزيادة الإنتاجية.

وجدد اللواء هشام أبو النصر دعوته للمزارعين للتعاون مع أجهزة الدولة وتطبيق التوصيات الزراعية الحديثة، حفاظًا على الأراضي وتعظيمًا للعائد الاقتصادي، كما أكد تخصيص غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين عبر الأرقام (088/2135858) و(088/2135727)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر الخط الساخن 16528، للتعامل الفوري مع البلاغات.

أسيوط المزارعين أهداف التنمية المستدامة مديرية الزراعة ترشيد استخدام المياه محصول الذرة الشامية المخلفات الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

تنسيق الجامعات 2025

63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ارتفاع درجات الحرارة

موجة حارة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

ترشيحاتنا

هواتف iPhone 17

آبل تتيح هواتف آيفون 17 وآيفون آير للطلب المسبق .. السعر وتفاصيل التوفر

آيفون 17

قائمة الأسعار المتوقعة لسلسلة آيفون 17 الكاملة في المغرب

آيفون 17

رسميًا في الأسواق.. تعرف على أسعار جميع طرازات آيفون 17 في الكويت

بالصور

دراسة تكشف: حبوب الإفطار تهدد صحة الأطفال بمخاطر خطيرة

مخاطر إفراط الأطفال في تناول حبوب الإفطار
مخاطر إفراط الأطفال في تناول حبوب الإفطار
مخاطر إفراط الأطفال في تناول حبوب الإفطار

جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

الفنانة جيهان الشماشرجي
الفنانة جيهان الشماشرجي
الفنانة جيهان الشماشرجي

استدعاء أكثر من 40 ألف سيارة في كوريا الجنوبية بسبب عيوب خطيرة

سيارات
سيارات
سيارات

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب الرئيسي قطر "٥٥٠ مم" بأبو حماد

اصلاح كسر مياة
اصلاح كسر مياة
اصلاح كسر مياة

فيديو

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد