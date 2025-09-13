نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد استعدادات المدن الجامعية للعام الدراسي الجديد

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إيهاب عمر

أجرى الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لقطاع المدن الجامعية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، الذي أكد على وضع خطة شاملة لصيانة المدن الجامعية استعدادًا للعام الدراسي الجديد، شملت الانتهاء من أعمال ترميم المباني والإنشاءات، ومراجعة الأثاث، والتأكد من جاهزية منظومة الإطفاء ومعدات الأمان والسلامة المهنية بكافة المباني، حرصًا على سلامة الطلاب.

وشملت الجولة المدينة الجامعية للطالبات، والمدينة الجامعية للطلاب، والملاعب، وصالات الاستذكار.

ورافق الدكتور عبد المولى خلال الجولة محمود عنتر، مدير عام المدن الجامعية، و عماد محمد سيد، مدير المدينة الجامعية (طلاب)، و ماجدة هريدي، مديرة المدينة الجامعية للطالبات، و فاطمة عبد السميع، وكيل مبنى (ل) بالمدينة، و غادة سيد، بمكتب المتابعة بالمدينة الجامعية للطالبات.

 توفير جميع سبل الراحة للطلاب

وخلال الجولة، أكد الدكتور أحمد عبد المولى حرص إدارة الجامعة على توفير جميع سبل الراحة للطلاب وتقديم أفضل الخدمات أثناء إقامتهم بالمدينة، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال الترميم، ومشيدًا بمبادرة إعادة تدوير الأثاث القديم وتحويله إلى قطع جديدة ذات طابع جمالي.

 افتتاح منفذين لبيع منتجات كلية الزراعة من الألبان والمخبوزات داخل المدن الجامعية

وأشار الدكتور عبد المولى إلى أن الجامعة تدرس افتتاح منفذين لبيع منتجات كلية الزراعة من الألبان والمخبوزات داخل المدن الجامعية، بهدف تسهيل حصول الطلاب على احتياجاتهم دون الحاجة للشراء من الخارج.

 تجهيز المدينة لتسكين نحو 12 ألف طالب وطالبة

كما أضاف أن أعمال تطوير المباني أسفرت عن تجهيز المدينة لتسكين نحو 12 ألف طالب وطالبة، مع إضافة طابقين جديدين بقطاع (2) يضمان 28 غرفة بينها 14 غرفة مكيفة، بالإضافة إلى تجهيز 14 غرفة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد نائب رئيس الجامعة تقدير إدارة الجامعة للجهود المكثفة التي يبذلها قطاع المدن الجامعية لخدمة الطلاب المغتربين، خاصة في ظل الإقبال الكبير على الوحدات السكنية والثقة التي يحظى بها القطاع من أسر وأهالي الطلاب.

