محافظات

حقوق أسيوط تحتفل بتخريج الدفعة السادسة من برنامج اللغة الإنجليزية
إيهاب عمر

احتفلت كلية الحقوق بجامعة أسيوط، بتخريج الدفعة السادسة من برنامج اللغة الإنجليزية، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وذلك بقاعة النيل للإشعاع الثقافي والحضاري، وبإشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور دويب حسين صابر، عميد الكلية والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتور رجب محمد الكحلاوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العليم الهمامى، مدير برنامج اللغة الإنجليزية.

تطوير التعليم ومواكبة متطلبات سوق العمل

أعرب الدكتور أحمد المنشاوي عن سعادته باحتفال الجامعة بتخريج الدفعة السادسة من برنامج الحقوق باللغة الإنجليزية، مؤكداً أن هذا البرنامج يُعد من البرامج المميزة التي تقدمها الجامعة لتطوير التعليم ومواكبة متطلبات سوق العمل. 

يعزز قدرات الطلاب على المنافسة في مختلف مجالات سوق العمل داخل مصر وخارجها

وأوضح أن البرنامج يتيح للطلاب التواصل مع الفكر القانوني العالمي ويعزز قدرتهم على المنافسة في مختلف مجالات سوق العمل داخل مصر وخارجها، متمنياً للخريجين التوفيق في رحلتهم المقبلة، ومسؤولياتهم في تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات.

 وشهد الحفل حضور كوكبة من أعضاء الهيئات القضائية، ورؤساء وأعضاء نوادي القضاة، وأعضاء نقابة المحامين، ورابطة الحقوقيين، إلى جانب قيادات الكلية، وهم: الدكتور أحمد سليمان عبد الراضي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، و عماد رمضان، أمين عام الكلية، والدكتور أشرف جاب الله، مدير رعاية الطلاب، و حسام الدين مصطفي الحفناوي، مدير العلاقات العامة، وعدد من القيادات الإدارية والعاملين بالكلية والجامعة، والطلاب وأسرهم.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد عبد المولى بالقيادة الرشيدة للدولة المصرية وإنجازاتها المشهودة في جميع المحافظات، مثمناً حرصها على التعاون والتكامل بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، مؤكداً مشاركة الجامعة في هذا الإطار من خلال تطوير مرافقها وبرامجها الدراسية، ومتمنياً للخريجين دوام التوفيق والنجاح.

وأكد الدكتور دويب صابر أن كلية الحقوق العريقة تتحمل مسئولية تزويد الطلاب بالعلم الراسخ، والمهارات العملية، والفكر النقدي المستنير، الذي يؤهلهم ليكونوا محامين بارعين ومستشارين وقضاة متميزين وباحثين مجتهدين، مشيراً إلى أن برنامج الحقوق باللغة الإنجليزية يجمع بين قوة المناهج العلمية واللغة العالمية التي تفتح أمامهم فرص عمل واسعة محلياً ودولياً.

من جهته، أوصى الدكتور رجب الكحلاوي خريجي البرنامج بالاستمرار في التسلح بالعلم من خلال الدراسات العليا أو الدورات التدريبية التي تؤهلهم للعمل في مختلف الميادين، بما يشمل الجهات القضائية ومكاتب المحاماة والشئون القانونية ومكاتب التحكيم المحلية والدولية.

كما قدم الدكتور محمد عبد العليم شكره لكل من ساهم في دعم طلاب البرنامج حتى يوم التخرج، بدءًا من إدارة الجامعة والكلية، مروراً بأساتذة الكلية والأعضاء العاملين بالبرنامج، متقدماً بالتهنئة لأولياء الأمور والخريجين الذين يجني كل منهم ثمار جهودهم الطويلة والمستمرة.

وفي كلمتهم، أعرب الخريجون، ممثلين برينادا محمد بكر، الأولى على الدفعة، وأحمد علي سامي، نائب رئيس الاتحاد، عن شكرهم لكل من ساهم في نجاحهم، مؤكدين أن التخرج يمثل بوابة عبورهم من طريق العلم إلى ميدان المسئولية، معتبرين أن القانون ليس مجرد نصوص تحفظ، بل روح حية ورسالة سامية وميزان لإقامة الحق والعدل.

وتضمن الحفل فقرة فنية متميزة قدمها كورال "سحر الجنوب" بقيادة المايسترو نصر الدين أحمد، كما شهد تكريم قيادات الجامعة وكلية الحقوق الأكاديمية والإدارية، بالإضافة إلى تكريم الخريجين وتسليمهم دروع التخرج.

أسيوط كلية الحقوق جامعة أسيوط تخريج الدفعة السادسة برنامج اللغة الإنجليزية

